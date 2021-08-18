نادي الاتحاد السعودي يتجه لاستخراج الرخصة الآسيوية بعد حل أزمة مستحقات بيليتش

كشفت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد السعودي يصب جهوده حاليا للحصول على الرخصة الآسيوية، بعد حل أزمة مستحقات مدرب الفريق السابق الكرواتي سلافان بيليتش.

وكان بيليتش قد رفع قضية ضد نادي الاتحاد، مطالبا بالحصول على تعويض مالي نتيجة إنهاء عقده من طرف واحد، كون عقده كان يمتد لمدة ثلاثة أعوام، فقد تولى تدريب ”العميد“ خلال الفترة من أكتوبر 2018 حتى فبراير 2019.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، نقلا عن مصادرها، فإن ”إدارة نادي الاتحاد نجحت في إقناع الكرواتي سلافان بيليتش، مدرب الفريق الأسبق، بتسوية مستحقاته المالية البالغة نحو 56 مليون ريال، لتبدأ بعد شهرين من الآن“.

وأضافت الصحيفة أن ”المدرب الكرواتي وافق على اقتراح إدارة الاتحاد، التي بدورها، تسعى إلى استخراج الرخصة الآسيوية التي تجيز للفريق المشاركة في دوري أبطال آسيا 2022 بعد حصوله على المركز الثالث في دوري كأس محمد بن سلمان الموسم الماضي، ليشارك عبر الملحق الآسيوي“.

وتسعى إدارة أنمار الحائلي بقوة للحصول على الرخصة القارية، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالحصول على شهادة الكفاءة المالية التي تشترطها وزارة الرياضة على الأندية.

وكشفت الصحيفة أنه ”يتوجب على الاتحاد تسديد راتب شهري مايو ويونيو الماضيين لتحقيق شرط من شروط الرخصة الآسيوية (المعيار المالي)“.

واستطاعت الإدارة تحويل راتب شهر للاعبين السعوديين وثلاثة رواتب للأجانب، إضافة إلى تسديد رواتب العاملين ومنح إدارتي القادسية والفيصلي مستحقاتهما المالية.

ويقود سلافان بيليتش حاليا تدريب بكين جوان الصيني.

ولعب الاتحاد تحت قيادة المدرب الكرواتي 16 مباراة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، جمع خلالها 14 نقطة من 3 انتصارات وخمسة تعادلات مقابل ثماني خسائر.

واستطاع هجوم الاتحاد تسجيل 24 هدفاً في 19 مباراة بين الدوري والكأس، وفشل في الوصول إلى شباك الخصم في 4 مباريات فقط.

وكانت وزارة الرياضة قد وضعت الحصول على شهادة الكفاءة المالية شرطاً أساسياً للسماح لأندية الدوري السعودي للمحترفين، بقيد لاعبين جدد خلال فترات سوق الانتقالات.

وكان فريق الاتحاد قد استعاد توازنه في الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وتغلب على ضيفه الرائد بثلاثية نظيفة، يوم الاثنين، في الجولة الثانية.

وحصد الاتحاد أول ثلاث نقاط له هذا الموسم ويتفوق بفارق الأهداف على الرائد.

وبدأ الاتحاد مشواره في الموسم الجديد بالخسارة على ملعب الفيحاء بهدف دون رد.