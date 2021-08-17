تركي آل الشيخ يعد بدعم نادي الاتحاد السعودي بمليون ريال حال التتويج بالبطولة العربية

قدم تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، وعدا لمسؤولي نادي الاتحاد السعودي بدعمهم بمليون ريال حال التتويج بلقب البطولة العربية.

ويصطدم نادي الاتحاد السعودي بنظيره الرجاء المغربي يوم السبت المقبل 21 أغسطس، في نهائي البطولة العربية، الذي سيقام في المغرب.

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه الموثق على ”تويتر“: ”تلقيت دعوة كريمة من سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لحضور نهائي كأس البطولة العربية كأس جلالة الملك محمد السادس.. يارب تسمح الظروف وأكون حاضرا.. قلوبنا مع العميد قلوبنا مع الآتي، للإدارة الشابة أخي أنمار وأخي أحمد، الكأس نبيه في جدة ومني مبلغ مليون ريال دعم إذا فزتوا“.

تلقيت دعوة كريمة من سمو الامير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لحضور نهائي كاس البطوله العربية كاس جلالة الملك محمد السادس … يارب تسمح الظروف واكون حاضر … قلوبنا مع العميد قلوبنا مع الاتي 🖤💛 للادارة الشابه اخي انمار واخي احمد الكاس نبيه في جدة ومني مبلغ مليون ريال دعم اذا فزتو🇸🇦 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 17, 2021

وبدأ الاتحاد مشواره في البطولة بالفوز على العهد اللبناني بثلاثيةٍ نظيفة، ثم واجه الوصل الإماراتي وفاز عليه 4-1، وذلك قبل أن يواجه أولمبيك آسفي المغربي ويتخطاه بنتيجة 2-1.

وفي نصف النهائي، كان الاتحاد السعودي على موعد مع كلاسيكو قوي ضد الشباب، وانتهى لقاء الذهاب فيه بالتعادل، ليقتنص النمور فوزا ثمينا في الإياب.

أما الرجاء فكانت بداية مشواره بالفوز على هلال القدس بالثلاثة، ثم تعادل مع الوداد ذهابا وإيابا، وصعد بعد الاحتكام لقاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين، وهي نفسها التي أهلته على حساب مولودية الجزائر في ربع النهائي، وذلك قبل أن يُقصي الإسماعيلي من نصف النهائي.

وكان الاتحاد قد حقق فوزًا كبيرًا، يوم الاثنين، على الرائد، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الطرفين، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

كما نجح الاتحاد في حل أزمته المالية وحصل على شهادة الكفاءة المالية، التي تتيح له قيد الصفقات الجديدة، والمتمثل في التعاقد مع البرازيلي إيغور كورنادو.