ماجد عبدالله يرد على تقارير لعبه لنادي الفيصلي قبل ارتداء قميص النصر (فيديو)

حرص ماجد عبدالله، أسطورة نادي النصر السعودي، على الرد على التقارير التي أشارت إلى لعبه بقميص نادي الفيصلي قبل الانضمام لـ“العالمي“ في شبابه.

وتم تداول مقطع فيديو للإعلامي والناقد الرياضي محمد الذايدي، مع أحد منسوبي نادي الفيصلي يوضح من خلاله أن ”ماجد عبدالله أول ما لعب كان في الفيصلي قبل أن يذهب إلى النصر“، ليؤكد الأشخاص حوله أنه ”بدأ من الفيصلي ولم يسجل بشكل رسمي، وجاء وتدرب، وكانت هنالك مفاوضات لضمه، ولكنه ذهب إلى النصر“.

محاولة تمرير معلومة غير صحيحة بين فهد الروقي و"غمزة" الذايدي ان بدايات النجم الكبير ماجد عبدالله في نادي #الفيصلي. pic.twitter.com/yafQrtoD1M — قناة ابـو حسن (@Mbm20007) August 17, 2021

بدوره خرج ماجد عبدالله عبر حسابه على ”سناب شات“ لنفي الأمر، قائلًا: ”تداول البعض على السوشيال ميديا أن بداياتي كانت في الفيصلي، وهو نادٍ كبير وعريق، ولعبت معه بالفعل مباراة وكان عمري 16 سنة، ولكن أنا نصراوي منذ الصغر، وطلبوا مني لعب مباراة ودية ولعبت بالفعل، ولكنني رجعت إلى الرياض، وما يقال بعد ذلك هو تأليف، وهنالك أساتذة في التأليف“.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يسرد فيها ماجد عبدالله هذه القصة، فقد تحدث عنها سابقًا خلال عدة مقابلات إعلامية.

ويعتبر ”ماجد عبدالله“ نجم فريق النصر، ومنتخب السعودية السابق، أحد أهم الأسماء في تاريخ الكرة العربية بشكل عام، والسعودية بشكل خاص.

ولعب ”ماجد“ خلال الفترة من 1977 إلى 1997، دافع خلالها عن ألوان النصر السعودي، بالإضافة لتمثيله منتخب السعودية خلال الفترة 1977 إلى 1994.

وسجل ماجد عبدالله 189 هدفًا في الدوري السعودي، وهو الرقم الذي لم يقترب منه أي لاعب آخر في تاريخ المسابقة، بينما يأتي خلفه ناصر الشمراني لاعب فرق الوحدة، والشباب، والهلال، السابق في المركز الثاني برصيد 167 هدفًا.

وتُوج ماجد عبدالله بالعديد من البطولات مع النصر، أبرزها 5 ألقاب للدوري السعودي، بينما حقق كأس الملك 4 مرات أعوام: 1981 و1986 و1987 و1990، وبطولة الأندية الآسيوية أبطال الكؤوس 1997، وتُوج بلقب هداف الدوري السعودي 6 مرات، وهو إنجاز لم يعادله أي لاعب آخر في تاريخ المسابقة، وذلك خلال سنوات: 1979 و1980 و1981 و1983 و1986 و1989.

وتُوج ماجد عبدالله مع المنتخب السعودي بأول لقبين لكأس أمم آسيا في تاريخ ”الأخضر“ عامي 1984 و1988.