شقيق عبدالرزاق حمدالله يثير الجدل بشأن إمكانية رحيل اللاعب عن النصر

أثار عبدالرحيم حمدالله، شقيق ووكيل مهاجم نادي النصر السعودي عبدالرزاق حمدالله، جدلا كبيرا بين جمهور ”العالمي“ بعد نشره تعليقا عبر حسابه على ”إنستغرام“.

ونشر عبدالرحيم صورة لشقيقه عبر حسابه على إنستغرام، وكتب عليها معلقا: حان الوقت لتجربة جديدة ونجاح جديد في بيئة سليمة، حظا سعيدا يا أخي“.

وأقلق هذا التعليق جماهير النصر، الذين تساءلوا عن السر وراء نشر شقيق اللاعب هذا الأمر في ذلك الوقت، خاصة أن الموسم ما زال في بدايته ولم تحدث أي مشكلة تغضب اللاعب أو مع الإدارة.

وكشفت صحيفة ”الرياضية“ أن ”شقيق حمدالله كان وكيلاً للمهاجم المغربي إلا أنه استبدله قبل أشهر بوكيل جديد“.

وحمدالله افتتح أول أهداف النصر في الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من ركلة جزاء ضد ضمك، في لقاء انتصر فيه ”العالمي“ بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما يلتقي الفيصلي، الخميس المقبل، في إطار الجولة الثانية.

وانتشرت صورا لحمدالله غاضبًا ومستاءً من قرار المدرب مانو مينيزس بسبب استبداله، وقد تجمع حوله عناصر الجهاز الفني ومعهم حسين عبدالغني المدير التنفيذي للفريق لمحاولة تهدئته.

كما طاردت اللاعب عدة شائعات خلال الأيام الماضية عن رحيله بالفعل عن الفريق بتداول صورة قديمة له في المطار، وهو ما حرص اللاعب على نفيها بنشره صورة عبر خاصية ”أستوري“ في حسابه على ”إنستغرام“، كتب عليها دعاء: ”اللهم كما أدخلتني مدخل صدق، فأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا“.

وينتهي عقد عبدالرزاق حمدالله مع النصر في صيف عام 2022.

وانضم حمدالله إلى النصر، في صيف 2018، قادمًا من صفوف الريان القطري، حيث سجل منذ ذلك الوقت 115 هدفًا في مختلف المسابقات.