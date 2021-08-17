الاتحاد السعودي يحصل على توقيع عبدالله الحافظ مدافع فريق الوحدة

حصل نادي الاتحاد السعودي على توقيع عبدالله الحافظ مدافع فريق الوحدة لمدة موسم واحد، على سبيل الإعارة.

وكشفت صحيفة ”الرياضية“ السعودية، أن إدارة الاتحاد وقعت عقدا احترافيا مع عبدالله الحافظ على سبيل الإعارة، ليمثل فريق الاتحاد في منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن كاريلي مدرب فريق الاتحاد، طلب من الإدارة تدعيم صفوف الفريق بالحافظ، حيث سيكون على رأس بعثة الفريق التي ستغادر إلى الدار البيضاء، للمشاركة في نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال أمام الرجاء المغربي.

قبل مواجهة الرجاء البيضاوي.. نادي الاتحاد يهزم الرائد في الدوري السعودي (فيديو) https://t.co/XUj34l9iyP pic.twitter.com/nu45NbkV0g — إرم سبورت (@EremSports) August 16, 2021

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد مع الرجاء البيضاوي المغربي، يوم السبت 21 أغسطس، في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال على المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله في المغرب.

ويُعد الاتحاد الفريق التاسع الذي يرتدي الحافظ قميصه خلال مسيرته التي شهدت تنقله بين العديد من الأندية على مدار 11 عاما، منذ ظهوره الأول مع نادي الاتفاق 2011.

ولم يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة حتى الآن، ومن المنتظر الكشف عنها خلال الساعات القادمة.

يذكر أن نادي الاتحاد أعلن، في وقت سابق، عن نجاحه في استيفاء كافة شروط شهادة الكفاءة المالية.

وقال الاتحاد في بيان: ”تكللت جهود مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي بالنجاح في إنهاء كافة المتطلبات المالية الضخمة على النادي من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية، حيث تم تقديم كافة المستندات التي تظهر إيفاء النادي بالتزاماته إلى اللجنة المختصة من أجل دراستها تمهيدا للحصول على الشهادة“.

ونقل البيان عن أنمار الحائلي رئيس النادي قوله، إن أزمة الديون المالية التي عصفت بالنادي تعد من أصعب الأزمات التي واجهها الكيان طيلة تاريخه، خاصة أنه كان سيترتب عليها العديد من القرارات التي تهدد مسيرة النادي لسنوات مقبلة“.

وأكد الحائلي ثقته بأن جماهير الاتحاد ستقف مع ناديها في المرحلة المقبلة، التي تتطلب دعم والتفاف الجميع من أجل تحقيق الأهداف“.