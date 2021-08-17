بعد إسقاط اسم جيوفينكو.. الهلال ينجح في تسجيل البرازيلي ماتيوس بيريرا

نجح نادي الهلال السعودي في تسجيل اللاعب البرازيلي ماتيوس بيريرا في قائمة الفريق الأول لكرة القدم، بعد غيابه عن الفريق في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الطائي.

ونشرت صحيفة ”الرياض“ السعودية تقريرا قالت فيه إن ”إدارة الهلال تمكنت من تسجيل ماتيوس بيريرا في القائمة من بعد إسقاط المحترف الإيطالي سابستيان جيوفينكو من كشوفات الفريق“.

ومن المقرر أن ينضم ماتيوس بيريرا إلى قائمة الفريق التي ستلعب أمام التعاون يوم الجمعة المقبل، في الجولة الثانية من الدوري السعودي.

وظهر بيريرا في مواجهة الهلال الودية التي أقيمت أمس الاثنين أمام فريق الدرعية بمقر النادي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، سجل للهلال المهاجم عبدالله الحمدان في ظهوره الأول بعد انتهاء فترة إجازته التي منحه إياها الجهاز الفني بعد مشاركة الأخضر في أولمبياد طوكيو.

ويستعد الأزرق لخوض مواجهته الثانية في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أمام فريق التعاون يوم الجمعة المقبل في القصيم، على أن تغادر البعثة الهلالية إلى بريدة يوم الخميس المقبل.

ووفقا للصحيفة، سيتقدم البرازيلي بيريرا بعثة الفريق في مواجهة التعاون، إذ ترجحت مشاركته أساسيا إلى جانب الثلاثي سلمان الفرج وياسر الشهراني وعبدالله الحمدان.

واستهل نادي الهلال حملة دفاعه عن لقبه بالفوز على الطائي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في ختام منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الهلال في الفوز بلقب الدوري السعودي في الموسمين الماضيين، إذ تربع على صدارة الترتيب في موسم 2019-2020 بحصوله على 72 نقطة متفوقا على النصر صاحب الوصافة، ثم حافظ الزعيم على لقب المسابقة في الموسم الماضي بعدما جمع 61 نقطة بفارق 4 نقاط فقط عن الشباب الذي اكتفى بالمركز الثاني.

وأبرم الهلال صفقات قوية في فترة الانتقالات الصيفية لدعم صفوفه في الموسم الجديد، وأبرزها المهاجم المالي موسى ماريغا في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع بورتو البرتغالي، والجناح البرازيلي ماتيوس بيريرا قادما من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، لكنه لم يشارك في مواجهة اليوم بانتظار تسجيله في قائمة الفريق.