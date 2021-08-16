رياضة

قبل مواجهة الرجاء البيضاوي.. نادي الاتحاد يهزم الرائد في الدوري السعودي (فيديو)
تاريخ النشر: 16 أغسطس 2021 19:45 GMT
تاريخ التحديث: 16 أغسطس 2021 21:00 GMT

قبل مواجهة الرجاء البيضاوي.. نادي الاتحاد يهزم الرائد في الدوري السعودي (فيديو)

من المقرر أن يلعب الاتحاد مع الرجاء البيضاوي المغربي يوم السبت 21 أغسطس في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال على المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله في المغرب.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

تجاوز نادي الاتحاد كبوة الجولة الأولى في الدوري السعودي للمحترفين، وحقق فوزا مقنعا على منافسه الرائد بنتيجة 3/0 في الجولة الثانية اليوم الإثنين.

ولم يمهل الاتحاد منافسه الرائد كثيرا بعدما وضع فهد المولد العميد في المقدمة بهدف في الدقيقة التاسعة، من ركلة جزاء، سددها على يسار أحمد الرحيلي حارس الرائد.

وأضاف المدافع المصري أحمد حجازي الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 15 بضربة رأسية، مستغلا كرة من ركلة حرة مباشرة لعبها برونو هنريكي.

وأنهى الاتحاد الشوط الأول متقدما 3/0 بعدما سجل له المهاجم البرازيلي رومارينيو في الدقيقة 42 بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة غاري مينديز رودريغيز.

ورفع الاتحاد رصيده إلى ثلاث نقاط في الصدارة مع النصر وأببها والاتفاق والهلال والفيحاء والرائد، لكن العميد لعب مباراة أكثر.

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد مع الرجاء البيضاوي المغربي يوم السبت 21 أغسطس في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال على المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله في المغرب.

استيفاء شروط شهادة الكفاءة المالية
وفي وقت سابق أعلن نادي الاتحاد، رسميا استيفاء كافة شروط شهادة الكفاءة المالية.

وقال الاتحاد في بيان: ”تكللت جهود مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي بالنجاح في إنهاء كافة المتطلبات المالية الضخمة على النادي من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية، حيث تم تقديم كافة المستندات التي تظهر إيفاء النادي بالتزاماته إلى اللجنة المختصة من أجل دراستها تمهيدا للحصول على الشهادة“.

ونقل البيان عن أنمار الحائلي رئيس النادي قوله، إن أزمة الديون المالية التي عصفت بالنادي تعد من أصعب الأزمات التي واجهها الكيان طيلة تاريخه، خاصة أنه كان سيترتب عليها العديد من القرارات التي تهدد مسيرة النادي لسنوات مقبلة“.

وأكد الحائلي ثقته بأن جماهير الاتحاد ستقف مع ناديها في المرحلة المقبلة التي تتطلب دعم والتفاف الجميع من أجل تحقيق الأهداف“.

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