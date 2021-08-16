قبل مواجهة الرجاء البيضاوي.. نادي الاتحاد يهزم الرائد في الدوري السعودي (فيديو)

تجاوز نادي الاتحاد كبوة الجولة الأولى في الدوري السعودي للمحترفين، وحقق فوزا مقنعا على منافسه الرائد بنتيجة 3/0 في الجولة الثانية اليوم الإثنين.

ولم يمهل الاتحاد منافسه الرائد كثيرا بعدما وضع فهد المولد العميد في المقدمة بهدف في الدقيقة التاسعة، من ركلة جزاء، سددها على يسار أحمد الرحيلي حارس الرائد.

فهد المولد يتقدم لنادي #الاتحاد وفرحة كبيرة في المدرج الاتحادي #الاتحاد_الرائد pic.twitter.com/Iu5wglv6Nl — إرم سبورت (@EremSports) August 16, 2021

وأضاف المدافع المصري أحمد حجازي الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 15 بضربة رأسية، مستغلا كرة من ركلة حرة مباشرة لعبها برونو هنريكي.

وأنهى الاتحاد الشوط الأول متقدما 3/0 بعدما سجل له المهاجم البرازيلي رومارينيو في الدقيقة 42 بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة غاري مينديز رودريغيز.

السد العالي @Hegazi أحمد حجازي من رأسية رائعة وارتقاء خرافي يضاعف النتيجة لنادي #الاتحاد على الرائد#الاتحاد_الرائد pic.twitter.com/hdSgcoFvsA — إرم سبورت (@EremSports) August 16, 2021

ورفع الاتحاد رصيده إلى ثلاث نقاط في الصدارة مع النصر وأببها والاتفاق والهلال والفيحاء والرائد، لكن العميد لعب مباراة أكثر.

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد مع الرجاء البيضاوي المغربي يوم السبت 21 أغسطس في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال على المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله في المغرب.

الهدف الثالث للاتحاد سجله اللاعب رومارينهو عند الدقيقة 42#الاتحاد_الرائد#قنوات_SSC pic.twitter.com/hdHP4iFVbU — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 16, 2021

استيفاء شروط شهادة الكفاءة المالية

وفي وقت سابق أعلن نادي الاتحاد، رسميا استيفاء كافة شروط شهادة الكفاءة المالية.

وقال الاتحاد في بيان: ”تكللت جهود مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي بالنجاح في إنهاء كافة المتطلبات المالية الضخمة على النادي من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية، حيث تم تقديم كافة المستندات التي تظهر إيفاء النادي بالتزاماته إلى اللجنة المختصة من أجل دراستها تمهيدا للحصول على الشهادة“.

ونقل البيان عن أنمار الحائلي رئيس النادي قوله، إن أزمة الديون المالية التي عصفت بالنادي تعد من أصعب الأزمات التي واجهها الكيان طيلة تاريخه، خاصة أنه كان سيترتب عليها العديد من القرارات التي تهدد مسيرة النادي لسنوات مقبلة“.

وأكد الحائلي ثقته بأن جماهير الاتحاد ستقف مع ناديها في المرحلة المقبلة التي تتطلب دعم والتفاف الجميع من أجل تحقيق الأهداف“.