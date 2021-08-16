نادي الاتحاد يعلن استيفاء كافة شروط شهادة الكفاءة المالية

أعلن نادي الاتحاد السعودي، رسميا استيفاء كافة شروط شهادة الكفاءة المالية.

وقال الاتحاد في بيان: ”تكللت جهود مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي بالنجاح في إنهاء كافة المتطلبات المالية الضخمة على النادي من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية، حيث تم تقديم كافة المستندات التي تظهر إيفاء النادي بالتزاماته إلى اللجنة المختصة من أجل دراستها تمهيدا للحصول على الشهادة“.

ونقل البيان عن أنمار الحائلي رئيس النادي قوله، إن أزمة الديون المالية التي عصفت بالنادي تعد من أصعب الأزمات التي واجهها الكيان طيلة تاريخه، خاصة أنه كان سيترتب عليها العديد من القرارات التي تهدد مسيرة النادي لسنوات مقبلة“.

وأكد الحائلي ثقته بأن جماهير الاتحاد ستقف مع ناديها في المرحلة المقبلة التي تتطلب دعم والتفاف الجميع من أجل تحقيق الأهداف“.

يشار إلى أن الاتحاد افتتح مشواره في الدوري السعودي بالموسم الجديد 2021/2022 بالخسارة بنتيجة 0/1 أمام الفيحاء يوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد في الجولة الثانية مع الرائد اليوم الإثنين، ثم يلتقي الرجاء البيضاوي المغربي يوم 21 أغسطس، في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

📝 النادي يستوفي متطلبات استخراج شهادة الكفاءة المالية pic.twitter.com/Bt5jExbfci — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 16, 2021

متطلبات شهادة الكفاءة المالية الجديدة

وفي مارس الماضي، حددت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضة، متطلبات شهادة الكفاءة المالية الجديدة لأندية الدوري السعودي للمحترفين، وأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، التي تشترط سداد كافة الالتزامات المالية المستحقة، وواجبة السداد حتى 30 أبريل 2021.

وبينت اللجنة، أن بنود شهادة الكفاءة المالية الجديدة تتضمن ذمما دائنة ”اللاعبين والمدربين والموظفين“ والأندية الرياضية إلى جانب القضايا التي صدرت فيها قرارات نهائية.

على أن تشمل هذه البنود كافة الأنشطة في أندية دوري المحترفين، ونشاط كرة القدم فقط في أندية دوري الدرجة الأولى.

واشترطت اللجنة عدم جدولة أي رواتب، وأن يكون آخر موعد لتقديم المستندات هو 10 أيام، قبل إغلاق فترة التسجيل الصيفية المقبلة مع الأخذ في الاعتبار توقيت كل فئة على حدة.