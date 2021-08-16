ما حقيقة مفاوضات النصر مع نجم الاتحاد سعود عبدالحميد؟

كشف الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، القريب من إدارة نادي النصر السعودي، حقيقة ما تردد عن دخول إدارة ”العالمي“ برئاسة مسلي آل معمر في مفاوضات لضم سعود عبدالحميد، لاعب الاتحاد، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال المريسل في تغريدة، له عبر حسابه الموثق على تويتر، يوم الإثنين: ”اللي يقول إن النصر دخل في مفاوضات سعود عبدالحميد قولوا يسلم عليك أبوتركي ويقول لك ما هو صحيح“.

وأضاف: ”النصر إذا أراد لاعب من الاتحاد سيتحدث مع الإدارة بشكل مباشر، حتى لو دخل اللاعب الفترة الحرة من باب الاحترام المتبادل بين الطرفين“.

وينتهي عقد عبدالحميد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث دخل الفترة الحرة مع بداية شهر أغسطس الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق آخر.

وارتبط اسم صاحب الـ22 عامًا خلال الفترة الأخيرة بثلاثة أندية هي النصر والأهلي والشباب، وكشفت التقارير عن فتح الأندية الثلاثة خط اتصال مع فهد باقديم، وكيل اللاعب، للحديث عن إمكانية ضمه.

على فكرة اللي يقول ان #النصر دخل في مفاوضات #سعود_عبدالحميد قولوا يسلم عليك ابوتركي و يقول لك ماهو صحيح

و #النصر اذا اراد لاعب من #الاتحاد راح يكلم الادارة بشكل مباشر حتى لو دخل اللاعب الفترة الحرة من باب الإحترام المتبادل بين الطرفين — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) August 16, 2021

بينما كشفت العديد من التقارير عن توصل نادي الاتحاد لاتفاق مع سعود بشأن تجديد عقده، وأن هناك تطورات إيجابية حدثت في المفاوضات بين الطرفين، رغم أن اللاعب يطالب بزيادة راتبه وهو ما ترفضه إدارة أنمار الحائلي.

وأوضحت صحيفة ”مكة“، مؤخرا أن إدارة نادي الاتحاد قامت بإرسال خطاب رسمي إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين باتحاد الكرة السعودي، تؤكد خلاله على أنها قدمت عرضًا لسعود عبدالحميد يوافق الحد الأعلى لسقف رواتب اللاعبين.

ويسعى نادي الاتحاد منذ فترة لغلق باب ديونه المتراكمة لكي يتمكن من الحصول على شهادة الكفاءة المالية التي تمكنه من قيد الصفقات الجديدة، وأبرزها إيغور كورنادو المنضم من الشارقة الإماراتي، الذي لم يظهر حتى الآن مع الفريق.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الرائد، اليوم الإثنين، بالجولة الثانية من دوري المحترفين السعودي، حيث خسر مباراته الأولى أمام الفيحاء بهدف نظيف.

يذكر أن سعود تم تصعيده للفريق الأول للاتحاد في 2018، وظهر بشكل مميز من الناحية الفنية خلال الموسم الماضي، وكون دفاعًا قويًا، جعل الاتحاد أقوى ثاني خط دفاع في الدوري بعد الهلال؛ صاحب اللقب.

وشارك سعود في 28 مباراة الموسم الماضي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سجل خلالها هدفا وحيدا، وصنع أربعة آخرين.