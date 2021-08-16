تقرير: انتقال محمد الشناوي حارس الأهلي إلى نادي النصر الأسبوع المقبل

كشفت تقارير صحفية أن محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي المصري، سينتقل لنادي النصر السعودي، الأسبوع المقبل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”مكة“، فإن ”انتقال الشناوي للنصر سيتم عقب نهاية بطولة الدوري المصري في الشهر الحالي، أي بعد أقل من أسبوع“.

وأوضحت ”الصفقة ستتم نظير مبلغ 63 مليون جنيه مصري، لمدة موسم واحد، قبل إغلاق فترة التعاقدات الصيفية في نهاية أغسطس الحالي“.

من جانبه، كشف الإعلامي المصري، سيف زاهر، عبر برنامجه في قناة ”أون تايم سبورت“، مساء الأحد، أن ”هناك عرضا للشناوي في الطريق بـ6 ملايين دولار، ولكن محمود الخطيب، رئيس الأهلي، أعطى تعليماته بعدم الحديث عن الصفقات، وأيضا الشناوي أبلغ وكيله بالأمر ذاته، وأن الدوري سينتهي يوم الـ28 من أغسطس ومن أراد ضمه عليه أن يرسل عرضا رسميا بعد هذا الموعد، إذن موضوع الشناوي لن يكون هناك حديث بخصوصه إلا بعد انتهاء المسابقة“.

وكان مسلي آل معمر، رئيس النصر السعودي، نفى تفاوض ناديه مع الشناوي.

وقال في تصريحات تلفزيونية ”الأخبار ربطت النادي بكل لاعبي العالم، كما أننا نحترم محمد الشناوي، فهو نجم كبير، لكن ما قيل عن التفاوض معه غير صحيح“.

وأردف ”إذا أردنا التعاقد مع الشناوي نعرف كيف نتواصل مع ناديه وكيف نتعاقد معه“.

وتضم قائمة النصر 7 لاعبين أجانب من بينهم الأرجنتيني بيتي مارتينيز الذي تبعده الإصابة عن المباريات حتى نهاية العام الجاري، والذي كشف رئيس النصر على أنه يفكر في إعارة اللاعب وضم صفقة جديدة مكانه.

ويخوض الشناوي موسمه الخامس مع الأهلي منذ عودته للفريق في 2016، وشارك في 104 مباريات مع الفريق الأحمر في الدوري المصري الممتاز، وتوج بـ12 لقبا مع فريقه الحالي.

ويمتد عقد الشناوي مع الأهلي إلى 2025.

مسلي آل معمر: مافي أحد يقدر يتدخل في التشكيلة والشناوي لو بغيناه "نعرف كيف نجيبه"#برنامج_شوت#قنوات_SSC pic.twitter.com/fWL6KBqLhm — برنامج شوت (@Shoot_SSC) August 15, 2021

يذكر أن الشناوي قدم مستوى مميزا مع منتخب مصر في مونديال العالم بروسيا 2018، وأخيرا كان ضمن أفضل لاعبي منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو 2020.

ويختتم الأهلي مبارياته بمسابقة الدوري المصري للموسم الكروي الحالي 2020-2021، بمواجهة أسوان، مساء يوم الجمعة الموافق السابع والعشرين من الشهر الجاري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة، بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر برصيد 70 نقطة.