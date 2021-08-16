الكشف عن موعد عودة بيتي مارتينيز لنادي النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية عن موعد عودة الأرجنتيني بيتي مارتينيز، لاعب نادي النصر السعودي، إلى المملكة من أجل استكمال مراحل علاجه في مقر النادي.

وأوضحت صحيفة ”الرياضية“ أن ”مارتينيز سيعود في شهر نوفمبر المقبل، حيث ينهي حاليا برنامجه التأهيلي في بلاده، وسيعود إلى الرياض للانضمام إلى الفريق ومواصلة التأهيل“.

ونقلت الصحيفة عن الأرجنتيني مارسيلو سيموني، وكيل أعمال بيتي، أن إدارة مسلي آل معمر لم تخطره حتى مساء أمس بإعارة موكله لأي نادٍ.

وأضاف: ”عقد بيتي مع النصر مستمر، واللاعب حاليا يؤدي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي بعد العملية الجراحية التي أجراها على يد رامون كوجات، الطبيب الإسباني الشهير في أبريل الماضي، حيث تم تثبيت الرباط الجانبي الخارجي للركبة“.

وكان مسلي آل معمر قد قال في تصريحات تلفزيونية إنه تبقى 17 يوماً على نهاية الميركاتو الصيفي، وسيتم خلال تلك الفترة تحديد مصير بيتي مارتينيز.

وأضاف: ”إذا كانت عودة مارتينيز سريعة فلن نتعاقد مع بديل، أما لو كانت بطيئة فسنتعاقد مع بديل أجنبي، إضافة إلى إعارة بيتي إلى فريق آخر“.

أمرابط: هناك لاعبون يقولون "تعجبني القهوة" فقط من أجل أن يحبهم الجمهور (فيديو) https://t.co/qXMqwxkMzR pic.twitter.com/MZFqQOvFf4 — إرم سبورت (@EremSports) August 16, 2021

وتعاقد النصر خلال فترة الميركاتو الصيفي مع البرازيلي أندرسون تاليسكا والكاميروني أبو بكر والأرجنتيني فونيس موري، إضافة إلى محمد آل فتيل ومحمد قاسم.

ويواصل مارتينيز برنامجه التأهيلي عقب الجراحة التي أجراها لتثبيت الرباط الجانبي الخارجي للركبة في 21 أبريل الماضي، وأكد الطبيب المعالج أن اللاعب يحتاج للتأهل لفترة 6 أشهر.

وانضم مارتينيز إلى صفوف النصر في فترة الانتقالات الصيفية الماضية 2020 قادماً من أتلانتا يونايتد الأمريكي.

وشارك بيتي مع ”العالمي“ منذ قدومه في 20 مباراة وسجل 3 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة لزملائه.

وافتتح النصر مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز مستحق على ضمك بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مرسول بارك في الرياض، في أولى جولات الدوري السعودي للموسم الرياضي (2021/2022)، محققا العلامة الكاملة في المباراة.

ويحل النصر ضيفا على الفيصلي، يوم الخميس المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي.

وكانت آخر مباراة قد جمعت بين الفيصلي والنصر، فاز بها الأخير بنتيجة 4-3، خلال النسخة الماضية من البطولة.