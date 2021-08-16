محمد نور: فهد المولد لعب ضد الفيحاء وهو مريض (فيديو)

وجه محمد نور، نجم نادي الاتحاد السعودي السابق، لوما إلى المركز الإعلامي لناديه بسبب فهو المولد، لاعب الفريق، والذي تعرض لهجوم قوي بسبب تواضع مستواه في مباراة الفريق ضد الفيحاء، في افتتاح الدوري التي خسرها فريقه بهدف نظيف.

وقال نور، في تصريحات تلفزيونية ”عندي عتب على المركز الإعلامي للاتحاد لأن فهد المولد كان مريضا وكان لديه سخونة داخلية“.

وأضاف ”هذا ليس دفاعا عن فهد ولكني أقول الحقيقة، وبعد المباراة ذهب فهد إلى المستشفى، وكنت أتمنى من المركز الإعلامي أن يوضح ويؤكد أنه كان مريضا ولعب المباراة متأثرا بهذا الأمر، لكي لا يحكموا على فهد وهو لعب مباريات قبلها مع المنتخب وظهر بشكل جيد جدا، ولم يكن جيدا في مباراة الافتتاح بالدوري؛ لأنه كان مريضا وكنت أتمنى منهم التنويه حتى لا يتكلم أحد عنه دون أن يعلم بظروفه“.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الرائد، اليوم الاثنين، بالجولة الثانية من دوري المحترفين السعودي.

وخرج الرائد بانتصار مهم من الجولة الأولى، على حساب ضيفه الفتح (1-0)، في أول ظهور للمدرب الإسباني بابلو ماشين مع الفريق.

تعادل الاتحاد والرائد في الموسم الماضي سلبيا ذهابا، وبهدف لمثله إيابا، وفي اللقاء الودي في مايو الماضي تعادلا بنتيجة 1-1.

ولا تزال مشاركة البرازيلي إيغور كورونادو لاعب الاتحاد الجديد لم تحدد بعد، كون إدارة ”العميد“ لم تحصل على شهادة الكفاءة المالية حتى الآن والتي تعطيه الضوء الأخضر لتسجيل اللاعب.