أمرابط: هناك لاعبون يقولون "تعجبني القهوة" فقط من أجل أن يحبهم الجمهور (فيديو)

تحدث المغربي نورالدين أمرابط، نجم نادي النصر السعودي السابق، في حديث وداعي مطول لحساب ”العالمي“ الرسمي على موقع يوتيوب، متذكرا بداياته مع الفريق.

وكانت إدارة النصر قد أنهت علاقتها بالنجم المغربي، قبل عدة أيام، عندما وجهت له دعوة للحضور إلى الرياض لتكريمه وتسليمه كافة مستحقاته.

وقال أمرابط عن سر اختياره الانضمام للنصر: ”كنت في المغرب خلال إجازة مع عائلتي بعد كأس العالم، وحينها تواصلت معي 3 أندية، لخويا القطري والوصل الإماراتي والنصر السعودي“.

سر اختيار النصر

وأضاف: ”قمت بالبحث عبر يويتوب وجوجل، فوجدت جماهير النصر تملأ المدرجات، فقررت التواجد في النصر، وفكرتي عن السعودية جيدة لأن والديّ جاءا من قبل من أجل العمرة والحج، لهذا أعرف البلد، وبشكل عام عن كرة القدم كنت أظن المستوى أقل مما شاهدت، بسبب الانطباع السائد في أوروبا عن الدوري السعودي وأنها كرة قدم هواة، ولكن هذا غير صحيح، وعندما تأتي هنا تشاهد لاعبين كبارا وأسماء كبيرة، ليس من السهل أن تلعب هنا“.

وتابع: ”أمضيت 3 سنوات هنا كانت رائعة مع عائلتي والنادي وأصدقائي وزملائي، كانت تجربة عظيمة وإحدى أفضل التجارب في مسيرتي“.

وعن أكثر ما جذب انتباهه للمملكة، أشار النجم المغربي: ”أعتقد أن ما تقوم به حكومة المملكة وخصوصا الأمير محمد بن سلمان، أمر رائع حقا، ترى البلد يتطور بشكل رائع وأسلوب الحياة، تحدثنا سابقا عن البروباجندا وما تفعله في أوروبا بالحديث عن حقوق المرأة، الآن النساء يتواجدن حتى في الملاعب ويستطعن الجلوس في هذا المكان مع الرجال مثل ما يحصل في الطائرات مثلا، يستطعن القيادة وفعل ما يردن، هذا تطور إيجابي مفيد للبلد والسياحة أيضا، ومع الوقت ستتغير تلك النظرة الخاطئة، ففي السابق كان كل الحديث سلبيا وأنه بلد الصحراء والنفط فقط ولا حقوق للمرأة، ولكن الآن مثلا نشاهد في الرياض أفضل الأماكن والمطاعم، تشاهد ملاعب مميزة وبالتدريج البلد يتطور ويصبح مكانا ممتعا حقا للعيش فيه“.

فيديو الدفاع عن السعودية

وعن مقطعه الشهير في إحدى القنوات الهولندية وهو يدافع عن السعودية ضد اتهامات أحد المحللين، أشار أمرابط: ”عندما كنت في هولندا يدعونني كثيرا للتلفزيون لتحليل المباريات والنقاش حولها، وشاركت بتحليل مباريات أوروبية عديدة، وفي إحدى المرات كنت في برنامج رياضي هولندي الكل يتابعه هناك فهو أحد أشهر البرامج، وتمت استضافتي، وكان هناك شخص يدعى إريكسن وبدأ بالحديث بشكل سلبي عن المملكة وحقوق المرأة وغيرها، وحينها الشيء الوحيد الذي قمت به هو أن أقول الحقيقة، وقلت له إن ادعاءاتك غير صحيحة، أكدت له أني عشت هناك 3 سنوات، وأنها دولة رائعة وآمنة جدا والنساء يستطعن فعل ما يردن، من جهتي لا أشعر أني قمت بشيء مميز. قلت الحقيقة فقط“.

وأردف: ”الأمر الوحيد الذي أقوله للجماهير أني في كل يوم قدمت 100% من طاقتي ولذا كنت أحظى بالثقة وحتى وقت إصابتي كنت ألعب، وأجمل مباراة لي كانت ضد الباطن عندما فزنا باللقب، ولكن المباراة العالقة في ذاكرتي كانت ضد الاتفاق في الرياض، كنا خاسرين ولكن في آخر 5 دقائق سجلنا هدفين وفرنا (3-2)، وهي المباراة التي جلبت لنا البطولة“.

وأكمل: ”من اللحظة الأولى كان لي علاقة جيدة مع الجماهير، والحمدلله كان ذلك طوال فترة تواجدي هنا، لقد دعموني كثيرا وأنا ممتن لهذا، وأنا شخص صادق مع الجماهير ولا أتكلم كثيرا خارج الملعب خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنا حضرت هنا لألعب وأقدم كل ما لدي، أحيانا نفوز وأحيانا نخسر والجمهور يعلم أني رجل صادق“.

وأشار: ”لديك أحيانا لاعبون يقولون أشياء فقط من أجل أن يحبهم الجمهور، لكن أنا لا أحب ذلك، إذا لعبت جيدا فقط سوف يحبونك والعكس صحيح، ببساطة هذه هي كرة القدم“.

واستطرد أمرابط: ”أحيانا لديك لاعبون يتحدثون ويقولون أنا يعجبني الشاي، أنا تعجبني القهوة، أنا أحب القهوة، أنا أحب هذا أو ذاك، أخي العب كرة قدم جيدة وسوف يحبونك ببساطة“.

عبدالرزاق حمدالله

وعن علاقته مع مواطنه المغربي عبدالرزاق حمدالله، قال: ”لدينا علاقة رائعة، لقد ساعدنا بعضنا كثيرا، ولدينا تواصل ممتاز، وهو ما شاء الله يسجل كثيرا خاصة في السنة الأولى كان كل ما يلمسه حمدالله يصبح ذهبا، كانت سنة عظيمة له، هو يملك الكثير من الجودة وكان لدينا رابط خاص بالتأكيد“.

ولعب أمرابط 3 مواسم للنصر، توج خلالها بلقب الدوري السعودي ولقب السوبر مرتين.

وخاض أمرابط 104 مباريات مع العالمي، 97 منها أساسيا، سجل خلالها 19 هدفا وصنع 27 في مختلف المسابقات.