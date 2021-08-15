تقرير: يوسف نياكاتي بديلًا للصربي ألكسندر بريغوفيتش في الاتحاد السعودي

بدأ نادي الاتحاد السعودي مفاوضاته لاستقدام مهاجم أجنبي سريعًا، خلفًا للصربي ألكسندر بريغوفيتش، بعد فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي.

وفي ظل حاجة الفريق للاعب جديد في هذا مركز المهاجم بعد فسخ عقد بريغوفيتش، كشفت صحيفة ”المدينة“ السعودية أن إدارة الاتحاد فتحت خط المفاوضات مع الفرنسي يوسف نياكاتي مهاجم الوحدة للانضمام لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الجارية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المهاجم الفرنسي يرحب باللعب مع الاتحاد، خاصة أنه يريد العودة إلى دوري الدرجة الأولى بعد هبوط الوحدة في الموسم المنصرم.

نادي الاتحاد السعودي يتوصل لاتفاق نهائي مع بريغوفيتش لفسخ التعاقد بالتراضي https://t.co/DSsOIsxm8T pic.twitter.com/bPvxrT3UlF — إرم سبورت (@EremSports) August 14, 2021

وانضم يوسف نياكاتي صاحب الـ28 عامًا لصفوف الوحدة في موسم 2019، وخاض مع الفريق 55 مباراة، وسجل 29 هدفًا، وصنع 9 تمريرات حاسمة.

كما أشارت الصحيفة إلى أن إدارة الاتحاد وضعت على طاولتها مهاجم مميز آخر للتفاوض معه حال فشلت باستقدام يوسف نياكاتي من الوحدة.

يذكر أن إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي توصلت إلى اتفاق نهائي مع الصربي ألكسندر بريغوفيتش مهاجم الفريق، يقضي بفسخ التعاقد بينهما بالتراضي.

وفسخ التعاقد سيكون وفق جدولة وافق عليها الطرفان لما تبقى من مستحقاته السابقة والمقبلة.

ومن المتوقع أن ينضم بريغوفيتش بعد فسخ عقده إلى النجم الأحمر الصربي أو باوك اليوناني، إذ يُفاوض الناديين حاليًا.

ويعد الاتحاد السعودي أقل الفرق في الدوري السعودي إبراما للصفقات خلال الصيف الحالي، حيث نجح في إتمام التعاقد مع لاعبين اثنين فقط، وما زال يبحث عن المزيد من التدعيمات خاصة في مركز المهاجم الصريح الذي يعاني منه منذ الموسم الماضي.

وتعاقد الاتحاد مع البرازيلي إيغور كورنادو، قادمًا من صفوف فريق الشارقة الإماراتي، والحارس أسامة المرمش نجم المنتخب السعودي للشباب، ولاعب فريق التعاون السابق، بعقد يمتد حتى عام 2025.

وخسر الاتحاد مباراته الافتتاحية هذا الموسم ضد الفيحاء في المباراة التي جمعت بين الفريقين، يوم الأربعاء الماضي، على ملعب الملك سلمان.