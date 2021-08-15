مسلي آل معمر: لا أحد يتدخل في تشكيل النصر.. والشناوي "إذا بغيناه نجيبه"

قال مسلي آل معمر رئيس نادي النصر السعودي، إنه لا أحد يتدخل في تشكيلة نادي النصر الذي يقوده المدرب البرازيلي مانو مينيزيس.

وقال آل معمر في تصريحات: ”النصر تعرض في الفترات الماضية لهزات مالية ليست سهلة، لكن بدأنا العودة إلى المسار الصحيح، والقادم على المستوى المالي سيكون أفضل“.

وأضاف، المدرب لا أحد يتكلم معه إلا أنا وحسين عبدالغني (المدير التنفيذي)، من يستطيع التدخل في التشكيلة؟ هذا نادي النصر، أيًّا كان العضو الذهبي أو المؤثر أو الداعم أو المحب أو أي شخص نصراوي، لا نقبل هذا الأمر والمدرب لا يقبله“.

مسلي آل معمر: مافي أحد يقدر يتدخل في التشكيلة والشناوي لو بغيناه "نعرف كيف نجيبه"#برنامج_شوت#قنوات_SSC pic.twitter.com/fWL6KBqLhm — برنامج شوت (@Shoot_SSC) August 15, 2021

وبسؤاله عن إمكانية التعاقد مع الحارس محمد الشناوي من الأهلي المصري قال آل معمر: ”الأخبار جلبت كل لاعبي العالم للنصر، ومن بينهم محمد الشناوي، نحترمه وهو نجم معروف وكبير، لكن ما ذُكر إعلاميا غير صحيح أبدا“.

وأكمل: ”محمد الشناوي لو أردنا التعاقد معه نعرف كيف نتواصل معه ومع ناديه ونعرف كيف نتعاقد معه“.

تصريح محمد نور

وقبل أيام كشف محمد نور القائد التاريخي لنادي الاتحاد، أن النصر قد يعلن عن التعاقد مع محمد الشناوي حارس الأهلي، خلال الأسبوع المقبل.

وقال نور خلال حديثه لفضائية ”sbc sport“ السعودية: ”قد نسمع انضمام محمد الشناوي للنصر خلال الأسبوع المقبل“.

احتفال تاليسكا وأبوبكر بهدف النصر الرابع في شباك ضمك (فيديو) https://t.co/uQMkFLLARy pic.twitter.com/71wAeik3tg — إرم سبورت (@EremSports) August 13, 2021

لكن محمد نور رفض الكشف عن أي تفاصيل أخرى، حيث كان الحديث يدور حول إمكانية تعاقد النصر مع حارس مرمى أجنبي.

وأثار الشناوي جدلا في مايو الماضي؛ بعد اختراق حسابه على موقع ”إنستغرام“، وكتب عليه كلمة ”نادي النصر“، حيث فسرها العديد من الجمهور بقرب انتقال الحارس إلى النادي السعودي.

وقال الشناوي وقتها: ”تم اختراق حسابي على تويتر، وأعمل على استعادته في أسرع وقت“.

كما ذكرت تقارير سابقة أن النصر تواصل مع وكيل اللاعب، وقد عرض راتبا ضخما على الشناوي يقدّر بـ3 ملايين دولار سنويا.

يشار إلى أن النصر افتتح مشواره في الدوري السعودي للمحترفين للموسم الجديد 2021/2022 بالفوز 4/1 على ضمك، سجلها عبدالرزاق حمدالله، وأندرسون تاليسكا، وفينسيت أبو بكر، وهدف عكسي.

ومن المقرر أن يلعب النصر مع الفيصلي، يوم الخميس، في الجولة الثانية ثم مع التعاون، قبل أن يواجه تركتور سازي تبريز الإيراني في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.