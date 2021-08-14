نادي الهلال يستهل حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على الطائي (فيديو)

استهل نادي الهلال حملة دفاعه عن لقبه بالفوز على الطائي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في ختام منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة عدة محاولات على مرمى الطائي، ومنع القائم إحداها مع الدقيقة 75.

ولكن صالح الشهري نجح في إنقاذ الفريق بتسجيل الهدف الأول للهلال من رأسية رائعة في الدقيقة 91 من الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 3 نقاط، ليحتل المركز السادس بفارق الأهداف عن النصر وأبها والاتفاق والرائد والفيحاء، وبقي الطائي بلا نقاط ليحتل المركز 13.

ونجح الهلال في الفوز بلقب الدوري السعودي في الموسمين الماضيين، حيث تربع على صدارة الترتيب في موسم 2019-2020 بحصوله على 72 نقطة متفوقا على النصر صاحب الوصافة، ثم حافظ الزعيم على لقب المسابقة في الموسم الماضي بعدما جمع 61 نقطة بفارق 4 نقاط فقط عن الشباب الذي اكتفى بالمركز الثاني.

وأبرم الهلال صفقات قوية في فترة الانتقالات الصيفية لدعم صفوفه في الموسم الجديد، وأبرزها المهاجم المالي موسى ماريغا في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع بورتو البرتغالي، والجناح البرازيلي ماتيوس بيريرا قادما من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، لكنه لم يشارك في مواجهة اليوم بانتظار تسجيله في قائمة الفريق.

وكانت مواجهة الهلال والطائي هي الأولى بين الفريقين منذ عام 2008، عندما نجح الزعيم في الفوز بهدفين دون مقابل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في الجولة الثالثة من الدوري السعودي موسم 2007ـ2008.

وخلال الجولة الافتتاحية خسر الاتحاد 1-صفر من الفيحاء، في أول مفاجأة بالموسم، كما خسر الشباب 2-1 من أبها، بينما فاز النصر 4-1 على ضمك، وتعادل الأهلي 1-1 مع الفيصلي.

كما استهل الاتفاق مشواره في الدوري بالفوز 2-1 على الباطن، بعد أن سجل عبد الله السالم هدفين مبكرين في الشوط الأول في وقت سابق اليوم.

ومنح السالم التقدم للاتفاق، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس، في الدقيقة التاسعة، وسجل مجددا في الدقيقة 20.

وقلص الباطن الفارق في الدقيقة 50 من ركلة جزاء نفذها يوسف الجبلي.