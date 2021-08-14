نادي الاتحاد السعودي يتوصل لاتفاق نهائي مع بريغوفيتش لفسخ التعاقد بالتراضي

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي، توصلت لاتفاق نهائي مع الصربي ألكسندر بريغوفيتش، مهاجم الفريق، يقضي بفسخ التعاقد بينهما، بالتراضي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، يوم السبت، فإن ”فسخ التعاقد سيكون وفق جدولة وافق عليها الطرفان لما تبقى من مستحقاته السابقة والقادمة“.

ومن المتوقع أن ينضم بريغوفيتش بعد فسخ عقده إلى النجم الأحمر الصربي أو باوك اليوناني، إذ يُفاوض الناديين حاليا.

وانضم بريغوفيتش للاتحاد في يناير 2019 ووقع عقدا يمتد لأربع سنوات ونصف، وقد لعب مع الفريق 56 مباراة لم يُسجل خلالها سوى 21 هدفا وصنع 6 أهداف.

ولم يُسجل اللاعب خلال الموسم الماضي في الدوري السعودي سوى 7 أهداف، وقد كان أحد أبرز نقاط ضعف الفريق؛ ولذا تسعى الإدارة لاستبداله بمهاجم آخر.

ويعتبر الاتحاد السعودي هو أقل الفرق في الدوري السعودي إبراما للصفقات خلال الصيف الحالي، حيث نجح في إتمام التعاقد مع لاعبين اثنين فقط، وما زال يبحث عن المزيد من التدعيمات خاصة في مركز المهاجم الصريح، الذي يعاني منه منذ الموسم الماضي.

وتعاقد الاتحاد مع البرازيلي إيغور كورنادو، قادما من صفوف فريق الشارقة الإماراتي، والحارس أسامة المرمش، نجم المنتخب السعودي للشباب ولاعب فريق التعاون السابق، بعقد يمتد حتى عام 2025.

وخسر الاتحاد مباراته الافتتاحية هذا الموسم ضد الفيحاء، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، يوم الأربعاء الماضي، على ملعب الملك سلمان.