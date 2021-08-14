التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الطائي في الدوري السعودي

يفتتح نادي الهلال حملته للدفاع عن لقب الدوري السعودي بمواجهة ضيفه الطائي على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض مساء اليوم السبت.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة الهلال ضد الطائي.. فإلى السطور التالية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الملك فهد الدولي.

وتنقل مباراة الهلال والطائي عبر قناة ssc sports 1 بصوت المعلق عيسى الحربين.

تفوق واضح

يتفوق الهلال بشكل واضح على ضيفه الطائي على مدار تاريخ اللقاءات بين الفريقين.

وعاد الطائي إلى منافسات الدوري السعودي بعدما ودع المنافسات موسم 2007/2008 قبل أن يعود مرة أخرى بعد غياب 13 عاما.

وكان آخر لقاء بين الفريقين قد أقيم يوم 17 يوليو 2020 في تجربة ودية وفاز الهلال 2/0.

وكانت آخر مواجهة رسمية قد أقيمت يوم 18 يناير 2008 وفاز الهلال 2/0 حملا توقيع ياسر القحطاني وطارق التائب.

وحقق الطائي آخر فوز على حساب الهلال يوم 26 يناير 2006 وكان بنتيجة 2/0 سجلهما حمادجي وبندر مدني.

الهلال وبداية المشوار

يسعى الهلال لتقديم بداية قوية لمشوار الحفاظ على لقب الدوري السعودي بعدما استقدم المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني الأسبق لفريق موناكو الفرنسي.

وأبرم الهلال صفقتين مميزتين لتدعيم صفوفه بلاعبين أجانب وهما المالي موسى ماريغا نجم بورتو البرتغالي بجانب البرازيلي ماتيوس بيريرا لاعب وست بروميتش الإنجليزي مع بقاء الخماسي الأجنبي الفرنسي بافيتيمبي غوميز والبيروفي آندريه كاريلو والكوري الجنوبي جانج هيون سو والكولومبي غوستافو كويلار والأرجنتيني لوسيانو فييتو.

وانضم أيضا ثنائي القادسية خليفة الدوسري وحمد اليامي لتدعيم الخط الدفاعي في الموسم الحالي.. ويغيب عن مباراة الليلة اللاعب الجديد ماتيوس بيريرا.

ويعتمد جارديم على طريقة 4/4/2 التي نفذها الفريق في اللقاءات الودية في المعسكر التدريبي في النمسا وفاز هناك على زيليزيكار الصربي 3/1، كما تغلب على أليريا السلوفيني 3/0، وخسر أمام هيرتا برلين الألماني بنتيجة 2/3 وخسر أيضا أمام لايبزيغ الألماني 0/1.

ومن المقرر أن يعتمد جارديم على تشكيلة تضم حارس المرمى عبدالله المعيوف، وأمامه محمد البريك وعلي آل بليهي وجانج هيون سو وناصر الدوسري في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط عبدالله عطيف وبجواره غوستافو كويلار ويمينا آندريه كاريلو ويسارا سالم الدوسري، وفي الهجوم الثنائي موسى ماريغا أو لوسيانو فييتو وبافيتيمبي غوميز وقد يشارك فييتو كجناح أيسر على حساب سالم الدوسري.

الطائي.. والعودة إلى دوري الكبار

يبحث الطائي عن تقديم أوراق اعتماده بعد عودته لدوري الكبار بعد غياب طويل دام 13 عاما.

ويقود الفريق المدرب التونسي محمد الكوكي الذي أكد عبر الحساب الرسمي لناديه أن فريقه في أتم الجاهزية لخوض لقاء الهلال وسيلعب على تحقيق نتيجة إيجابية.

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وتعاقد الفريق مع عدة صفقات لتدعيم صفوفه على رأسها الثلاثي البرازيلي سانتوس ولوكاس آلفيس وغوميز دينر بجانب الحارس البلغاري مارتن لوكوف والجزائري أمير سعيود والسويسري سيفاس ماليلي والزيمبابوي نوليدج موسونا.

ومن المرجح أن يعتمد الطائي على تشكيلة تضم حارس المرمى مارتن لوكوف، وأمامه مارسيلو فيريرا ولوكاس ألفيس وعبدالعزيز مجرشي وحسن الجبيري للدفاع.

ويقود خط الوسط غوميز دينر وعبدالعزيز الحرابي وعبدالوهاب جعفر، وفي الأمام أمير سعيود ونوليدج موسونا ورأس الحربة سيفاس ماليلي.

وقال مختار مختار مدرب الوحدة السعودي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن الهلال أحد أقوى فرق آسيا ولديه مدرب قدير ويعمل في المنطقة العربية والشرق الأوسط لأول مرة وهو جارديم.

وأضاف: ”الهلال يملك قوة هجومية جبارة وستكون الصفقات الأمامية مهمة لزيادة قوته الهجومية خاصة ماريغا ولكن يجب التركيز على التعامل مع الكرات المرتدة السريعة“.

وأشار إلى أن مهمة الطائي ستكون صعبة مع غيابه الطويل بجانب التباين بين مستوى لاعبيه الأجانب ومستوى لاعبي الهلال.