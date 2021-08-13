احتفال تاليسكا وأبوبكر بهدف النصر الرابع في شباك ضمك (فيديو)‎

احتفل الثنائي تاليسكا وفينسنت أبوبكر مهاجما نادي النصر السعودي بطريقة مميزة بعد أن نجح الأخير في إحراز الهدف الرابع للعالمي في شباك ضمك، خلال مباراة الفريقين الافتتاحية بالدوري السعودي.

وعند الدقيقة 80 تمكن الكاميروني فينسيت أبوبكر من تسجيل أول أهدافه مع فريقه الجديد، والرابع للنصر، بعد تلقيه تمريرة بينية سحرية من زميله تاليسكا لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

مهارة تاليسكا وإنهاء أبو بكرٍ هدف النصر الرابع على ضمك#النصر_ضمك pic.twitter.com/j29SMmHoo9 — إرم سبورت (@EremSports) August 13, 2021

واكتسح النصر ضيفه ضمك (4-1)، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وقدمت الصفقات الجديدة للنصر أوراق اعتمادها وساهمت في فوز العالمي على ضيفه ضمك4/1، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب مرسول بارك في الجولة الأولى من الدوري السعودي.

افتتح عبدالرزاق حمدالله التسجيل للعالمي، في الدوري السعودي، بهدف مبكر في الدقيقة 4 من عمر المباراة بركلة جزاء.

وتمكن الوافد الجديد أندرسون تاليسكا من افتتاح سجله التهديفي مع النصر بالدقيقة 39، بعد أن قابل عرضية مميزة برأسه في شباك الخصم.

وفي الدقيقة 42 تقدم النصر بالهدف الثالث عن طريق النيران الصديقة، حيث وضع مهند النجعي مدافع ضمك الكرة في شباك فريقه بالخطأ.

ونجح إيميليو زيلايا في تقليص النتيجة وأحرز الهدف الأول لضمك في الدقيقة 50 من ركلة جزاء.

واختتم فينسنت أبو بكر حفلة الأهداف بالهدف الرابع للنصر في الدقيقة 80، وذلك بعد 8 دقائق فقط من نزوله لأرض الملعب.

النصر يفتتح مبارياته بالدوري السعوي بفوز كبير على ضمك (فيديو) https://t.co/HMf9nEI8kS pic.twitter.com/hsUjbvMMPn — إرم سبورت (@EremSports) August 13, 2021

بهذه النتيجة احتل نادي النصر صدارة ترتيب الدوري السعودي ”مؤقتا“ في انتظار باقي نتائج مباريات الجولة الأولى.

ويحل النصر ضيفاً على الفيصلي في الجولة الثانية، فيما يستضيف ضمك فريق الطائي في الجولة ذاتها.