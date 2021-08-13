النصر يفتتح مبارياته بالدوري السعودي بفوز كبير على ضمك (فيديو)

وضع نادي النصر أول 3 نقاط في جعبته، بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لموسم 2022، بعد فوزه على ضمك 4/1.

وقدمت الصفقات الجديدة للنصر أوراق اعتمادها وساهمت في فوز العالمي على ضيفه ضمك4/1، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب مرسول بارك في الجولة الأولى من الدوري السعودي.

#النصر يكتسح #ضمك 4/1 ويدشن افتتاحه لـ #الدوري_السعودي بالصعود إلى قمة جدول الترتيب .. الصفقات الجديدة قدمت أوراق اعتمادها حيث أحرز #تاليسكا و #فينسنت أبو بكر هدفين من الـ4

#النصر_ضمك pic.twitter.com/563Kxmv6y0 — إرم سبورت (@EremSports) August 13, 2021

افتتح عبدالرزاق حمدالله التسجيل للعالمي، في الدوري السعودي، بهدف مبكر في الدقيقة 4 من عمر المباراة بركلة جزاء.

وتمكن الوافد الجديد أندرسون تاليسكا من افتتاح سجله التهديفي مع النصر بالدقيقة 39، بعد أن قابل عرضية مميزة برأسه في شباك الخصم.

وفي الدقيقة 42 تقدم النصر بالهدف الثالث عن طريق النيران الصديقة، حيث وضع مهند النجعي مدافع ضمك الكرة في شباك فريقه بالخطأ.

ونجح إيميليو زيلايا في تقليص النتيجة وأحرز الهدف الأول لضمك في الدقيقة 50 من ركلة جزاء.

واختتم فينسنت أبو بكر حفلة الأهداف بالهدف الرابع للنصر في الدقيقة 80، وذلك بعد 8 دقائق فقط من نزوله لأرض الملعب.

عبدالرزاق حمدالله يسجل الهدف الأول لنادي #النصر في شباك ضمك من ركلة جزاء حصل عليها المتألق تاليسكا#النصر_ضمك pic.twitter.com/mbivzgZsrN — إرم سبورت (@EremSports) August 13, 2021

لا يمزح.. تاليسكا يقدم أوراق اعتماده مبكرا ويحتفل بطريقة مميزة#النصر_ضمك #النصر

pic.twitter.com/UIiZS2PfdM — إرم سبورت (@EremSports) August 13, 2021

ذكاء كبير من سامي النجعي وخطأ من مدافع ضمك

هدف النصر الثالث #النصر_ضمك #النصر pic.twitter.com/Ksf7cpFxCt — إرم سبورت (@EremSports) August 13, 2021

مهارة تاليسكا وإنهاء أبو بكرٍ هدف النصر الرابع على ضمك#النصر_ضمك pic.twitter.com/j29SMmHoo9 — إرم سبورت (@EremSports) August 13, 2021

بهذه النتيجة احتل نادي النصر صدارة ترتيب الدوري السعودي ”مؤقتا“، في انتظار باقي نتائج مباريات الجولة الأولى.

وتذيل ضمك الترتيب مؤقتا بدون نقاط.

ويحل النصر ضيفاً على الفيصلي في الجولة الثانية، فيما يستضيف ضمك فريق الطائي في الجولة ذاتها.