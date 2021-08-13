رياضة

النصر يفتتح مبارياته بالدوري السعودي بفوز كبير على ضمك (فيديو)
تاريخ النشر: 13 أغسطس 2021 18:05 GMT
تاريخ التحديث: 13 أغسطس 2021 18:32 GMT

النصر يفتتح مبارياته بالدوري السعودي بفوز كبير على ضمك (فيديو)

احتل نادي النصر صدارة ترتيب الدوري السعودي "مؤقتا"، في انتظار باقي نتائج مباريات الجولة الأولى.

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

وضع نادي النصر أول 3 نقاط في جعبته، بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لموسم 2022، بعد فوزه على ضمك 4/1.

وقدمت الصفقات الجديدة للنصر أوراق اعتمادها وساهمت في فوز العالمي على ضيفه ضمك4/1، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب مرسول بارك في الجولة الأولى من الدوري السعودي.

افتتح عبدالرزاق حمدالله التسجيل للعالمي، في الدوري السعودي، بهدف مبكر في الدقيقة 4 من عمر المباراة بركلة جزاء.

وتمكن الوافد الجديد أندرسون تاليسكا من افتتاح سجله التهديفي مع النصر بالدقيقة 39، بعد أن قابل عرضية مميزة برأسه في شباك الخصم.

وفي الدقيقة 42 تقدم النصر بالهدف الثالث عن طريق النيران الصديقة، حيث وضع مهند النجعي مدافع ضمك الكرة في شباك فريقه بالخطأ.

ونجح إيميليو زيلايا في تقليص النتيجة وأحرز الهدف الأول لضمك في الدقيقة 50 من ركلة جزاء.

واختتم فينسنت أبو بكر حفلة الأهداف بالهدف الرابع للنصر في الدقيقة 80، وذلك بعد 8 دقائق فقط من نزوله لأرض الملعب.

 

بهذه النتيجة احتل نادي النصر صدارة ترتيب الدوري السعودي ”مؤقتا“، في انتظار باقي نتائج مباريات الجولة الأولى.

وتذيل ضمك الترتيب مؤقتا بدون نقاط.

ويحل النصر ضيفاً على الفيصلي في الجولة الثانية، فيما يستضيف ضمك فريق الطائي في الجولة ذاتها.

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