رياضة

تردد قناة العراقية الرياضية‎
تاريخ النشر: 13 أغسطس 2021 16:27 GMT
تاريخ التحديث: 13 أغسطس 2021 17:00 GMT

تردد قناة العراقية الرياضية‎

تقوم قناة العراقية الرياضية بنقل المباريات بجودة عالية HD، وتعد من أهم القنوات الرياضية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات. قناة العراقية الرياضية واحدة من

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تقوم قناة العراقية الرياضية بنقل المباريات بجودة عالية HD، وتعد من أهم القنوات الرياضية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

قناة العراقية الرياضية واحدة من القنوات الرسمية التابعة لقطاع الإذاعة والتلفزيون العراقي، تم تأسيسها في عام 2005.

تمتلك قناة العراقية الرياضية حقوق بث المباريات الحصرية الخاصة بمباريات الدوري العراقي.

2021-08-2021-08-13

وفيما يلي تردد قناة العراقية الرياضية على نايل سات:

تردد القناة: 12562 ، 12563

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة العراقية الرياضية عربسات:

تردد القناة: 11747

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

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