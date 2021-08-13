تقوم قناة العراقية الرياضية بنقل المباريات بجودة عالية HD، وتعد من أهم القنوات الرياضية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

قناة العراقية الرياضية واحدة من القنوات الرسمية التابعة لقطاع الإذاعة والتلفزيون العراقي، تم تأسيسها في عام 2005.

تمتلك قناة العراقية الرياضية حقوق بث المباريات الحصرية الخاصة بمباريات الدوري العراقي.

وفيما يلي تردد قناة العراقية الرياضية على نايل سات:

تردد القناة: 12562 ، 12563

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة العراقية الرياضية عربسات:

تردد القناة: 11747

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3