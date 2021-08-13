مهند عسيري يعلق على تسببه في منع الأهلي من الحصول على شهادة الكفاءة المالية

خرج اللاعب مهند عسيري لاعب الأهلي السعودي السابق في مقطع فيديو يوضح فيه حقيقة تسببه في منع الفريق من الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

وقال عسيري: ”بخصوص مستحقاتي والله ثم والله ما تواصلت معي إدارة الأهلي أبدا واللي كلموني ناس من برا النادي يقولون“ مرسولين“ عليك من الإدارة، كيف أضمن حقي أنا؟“.

وأوضح عسيري أن مستحقاته ليست الوحيدة على مسؤولي النادي فهناك أيضا لاعبون آخرون لهم مستحقات“.

🚨|| مهند عسيري :

بخصوص مستحقاتي والله ثم والله ما تواصلت معي ادارة #الاهلي ابداً واللي كلموني ناس من برا النادي يقولون مرسولين عليك من الادارة، كيف اضمن حقي انا ؟ pic.twitter.com/a0gLn4s8D9 — سهم ★ (@1SMi_) August 12, 2021

وبات موقف إدارة النادي الأهلي صعبا في الوقت الحالي بشأن حصول النادي على شهادة الكفاءة المالية وذلك بسبب مستحقات اللاعب مهند عسيري.

وقالت صحيفة ”مكة“ إن مهند عسيري رفض تأجيل استلام مستحقاته المتأخرة للأهلي ما يعرقل حصول النادي على شهادة الكفاءة المالية.

يذكر أنه في حال فشل النادي في الحصول على شهادة الكفاءة المالية، فإن الفريق سيفقد خدمات 6 لاعبين في الفريق، منهم 5 محترفون على رأسهم البرازيلي باولينيو إلى جانب اللاعب المحلي محمد مجرشي، أمام الفيصلي اليوم الجمعة.

شكرا للنادي الأهلي على كل شي وشكرا لجماهيره العريقه على وقفتهم معي طيله ال ٧ سنين الماضيه وشكرا لأخواني اللاعبين أسأل لي ولكم التوفيق أستودعتكم الله♥️💚 pic.twitter.com/XGatoobU0U — مهند عسيري (@Muhannad_aseri) May 30, 2021

ويلتقي الأهلي مساء اليوم الجمعة مع الفيصلي في أولى مباريات الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين.

وفي مايو الماضي أعلن مهند عسيري رحيله عن النادي الأهلي بعد 7 سنوات قضاها مع الفريق.

ونشر عسيري رسالة، عبر حسابه الشخصي بموقع ”تويتر“ كتب فيها: ”شكرا للنادي الأهلي على كل شيء وشكرا لجماهيره العريقة على وقفتهم معي طيلة الـسنوات السبع الماضية وشكرا لإخواني اللاعبين.. أسأل الله لي ولكم التوفيق أستودعكم الله“.

ولعب عسيري للأهلي منذ 2014، قادمًا من الشباب، وتمكن من تسجيل 40 هدفًا في 106 مباريات مع الراقي.