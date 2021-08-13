كاريلي يطالب نادي الاتحاد السعودي بالتعاقد مع مهاجم مميز

قالت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الاتحاد السعودية إنها تكثف مساعيها بهدف التعاقد مع مهاجم صريح في السوق الصيفي الحالي.

وطلب المدرب البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد من الإدارة البحث عن مهاجم أجنبي مميز لأن رومارينيو وفهد المولد لا يلعبان في هذا المركز بشكل صريح.

وعاش الاتحاد توترا ملحوظا عقب الخسارة 0/1 أمام الفيحاء يوم الأربعاء في الجولة الأولى من الدوري السعودي للموسم الجديد.

جماهير الاتحاد تهاجم لاعبيها بـ"القوارير" عقب الخسارة أمام الفيحاء بافتتاح الدوري السعودي (فيديو) https://t.co/myzJSpZf3u pic.twitter.com/qLAZILXBvX — إرم سبورت (@EremSports) August 11, 2021

وشن عدد من جماهير الاتحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي هجوما عنيفا على اللاعب فهد المولد بسبب عدم ظهوره بشكل لائق.

من جهته قال عصام العبدلي، وكيل أعمال فهد المولد السابق لجماهير الفريق: ”خففوا حدة النقد يا جماهير الاتحاد على نجمكم فهد المولد، فهو الذي ضحى بعقود ضخمة من أندية أخرى وتشبث بالنادي حتى آخر لحظة وأنا شاهد على العصر وحمل الوطن للمونديال بهدفه الشهير، وكان لتدخل المرحوم أحمد مسعود الدور في استمراره“.

وكانت خسارة الاتحاد أمام الفيحاء أول خسارة للعميد على مستوى الدوري السعودي بعد 168 يوما خاض خلالها الفريق (10 مباريات انتصر فيها في 7 مباريات وتعادل في 3.

وتعاقد الاتحاد مع إيغور كورونادو من الشارقة الإماراتي، في السوق الصيفي الحالي.

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد مع الرائد يوم الإثنين 16 أغسطس في الجولة الثانية من الدوري السعودي، على أن يلاقي الرجاء البيضاوي المغربي يوم 21 أغسطس في نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال.