التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة النصر ضد ضمك في الدوري السعودي

يفتتح النصر مشواره في الدوري السعودي، اليوم الجمعة، بمواجهة قوية ضد ضمك على ملعب مرسول بارك، بينما يخوض الأهلي مواجهة مثيرة ضد الفيصلي بالجولة الأولى من البطولة.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة النصر ضد ضمك في الدوري السعودي:

الرمز والرئيس واللاعبون يكرمون امرابط ويودعونه#شكرا_امرابط 💛 pic.twitter.com/QWerdsiiTr — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 12, 2021

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة التي تجمع بين النصر وضمك على ملعب مرسول بارك الساعة 19:00 اليوم الجمعة بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل المواجهة عبر قناة SSC1 بصوت المعلق فهد العتيبي.

ندية واضحة

رغم الفوارق التاريخية بين النصر وضمك، إلا أن تاريخ مواجهات الفريقين في السنوات الأخيرة يعبر عن ندية شديدة بين الفريقين.

ولم يفز النصر على ضمك ذهابا وإيابا في الدوري السعودي بالموسم الماضي، فتعادلا في لقاء الدور الأول بنتيجة 2/2 يوم 26 ديسمبر الماضي، ثم فاز ضمك في لقاء الدور الثاني بنتيجة 3/2 يوم 9 أبريل الماضي.

وفي الدوري موسم 2019/2020، فاز النصر بنتيجة 2/0، لكن الفريقين تعادلا بنتيجة 1/1 على ملعب ضمك، وفاز النصر في الكأس بنتيجة 4/2، لكن ضمك سبق له إقصاء النصر من ربع نهائي كأس الملك عام 1984.

النصر وجرس الإنذار

يبحث النصر عن تحقيق بداية قوية تكون بمثابة جرس إنذار لمنافسيه؛ من أجل التأكيد على أن الفريق سيخوض الموسم بثوب مختلف، خاصة مع التدعيمات المميزة التي أبرمها النادي في الانتقالات الصيفية.

وتعاقد النصر مع البرازيلي الموهوب تاليسكا، بجانب الأرجنتيني راميرو فونيس موري مدافع فياريال الإسباني، والكاميروني فينسنت أبوبكر مهاجم بشكتاش التركي، والأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، ومحمد قاسم ظهير الفيصلي، والمدافع محمد آل فتيل، بينما رحل المغربي نورالدين أمرابط والبرازيلي مايكون والحارس الأسترالي براد جونز.

هكذا احتفل ابو بكر بأول أهدافه في #ساحة_النصر 🏟️🤩 pic.twitter.com/WF0CmKldQj — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 8, 2021

ويأمل المدرب البرازيلي مانو مينيز المدير الفني للنصر ترك بصمته سريعاً وتهدئة انقسام الجماهير النصراوية حوله، خاصة أن الفريق سيخوض 3 مباريات مهمة بالدوري قبل التوقف الدولي، ثم استئناف منافسات دوري أبطال آسيا.

ويميل مينيز للاعتماد على التشكيلة التي تضم حارس المرمى وليد عبدالله، وأمامه رباعي خط الدفاع فونيس موري وعلي لاجامي وعبدالله مادو وسلطان الغنام، بينما يقود خط الوسط بيتروس ماثيوس وعبدالله الخيبري وأمامهما سامي النجعي، وعلى الأطراف أندرسون تاليسكا وجلال الدين ماشاريبوف، بينما يقود الهجوم عبدالرزاق حمدالله أو فينسنت أبوبكر.

ضمك.. واستمرار المفاجآت

في المقابل، يتطلع ضمك لاستمرار المفاجآت أمام النصر وحسم الفوز على حساب صاحب الضيافة والخروج بنتيجة إيجابية، مثلما حدث في آخر 3 مباريات جمعت الفريقين.

ويقود ضمك المدرب الكرواتي كريشمير ريزتش الذي نجح في قيادة الفريق للبقاء بالدوري وخاض معسكرا تدريبيا في سلوفينيا، وتعاقد الفريق مع الكرواتي ميجو ساكتاش بجانب الجزائري هلال سوداني.

ويعتمد الفريق على تشكيلته التي تضم الحارس الجزائري مصطفى زغبة، وأمامه رباعي الدفاع الأرجنتيني سيرجيو فيتور والجزائري فاروق شافعي وإبراهيم النخلي وعبدالله العمار.

ويقود خط الوسط عبدالعزيز مجرشي وأمامه الثنائي الكرواتي ديماجوي أنتوليتش وميجو ساكتاش، وعلى الأطراف الجزائري هلال العربي سوداني ومازن أبوشرارة، وفي الهجوم الأرجنتيني إيميلو زيلايا.

وقال عادل عبدالرحمن، مدرب الشباب السعودي الأسبق، لشبكة ”إرم نيوز“، إن بداية الدوري تحديدا دائما تكون مهمة للفرق التي تسعى للمنافسة على اللقب، ليس فقط لتجنب إهدار نقاط ولكن لتوجيه رسالة قوية للمنافسين أنها لن تتخاذل في المنافسة على التتويج.

وأشار إلى أن النصر ضم كوكبة من النجوم واستطاع أن يغير ملامحه بصفقات مميزة، على رأسها فنسنت أبوبكر وهو هداف قدير، وتاليسكا الموهوب، بجانب علاج مشاكل الدفاع بصفقة موري.

وأوضح أن مباراة ضمك لن تكون سهلة؛ لأن المدرب الكرواتي ريزتش مستقر مع الفريق، ويجيد الضغط والتنظيم في وسط الملعب، وسيرهق النصر بالكرات المعاكسة.