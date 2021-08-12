رياضة

نادي الشباب يفتتح موسمه بالخسارة أمام أبها في الدوري السعودي (فيديو)
تاريخ النشر: 12 أغسطس 2021 18:23 GMT
تاريخ التحديث: 12 أغسطس 2021 19:45 GMT

نادي الشباب يفتتح موسمه بالخسارة أمام أبها في الدوري السعودي (فيديو)

تستكمل مباريات الجولة الأولى عندما يلعب النصر مع ضمك، والأهلي مع الفيصلي، غدا الجمعة، في حين يلعب الهلال حامل اللقب في الموسمين الماضيين مع الطائي يوم السبت، وفي اليوم ذاته يلعب الاتفاق مع الباطن.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

افتتح نادي الشباب مشواره في الدوري السعودي للمحترفين للموسم 2021/2022 اليوم الخميس بالخسارة 1/2 أمام أبها.

ووضع سعد بقير أبها في المقدمة بهدف في الدقيقة التاسعة، بعد خطأ دفاعي فادح من مروان الحيدري حارس الشباب، وأتبعه ميتشيل تي فريدي بالهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة الـ 41.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أبها 2/0 على الشباب.

وفي الشوط الثاني نجح الأرجنتيني إيفر بانيغا بتقليص الفارق للشباب بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة الـ 57، لكنه لم يغير في النتيجة.

ورفع الفوز رصيد أبها إلى ثلاث نقاط في الصدارة مع الفيحاء الذي تغلب 1/0 على الاتحاد أمس الأربعاء.

وفي مباراة ثانية فاز الرائد 1/0 على الفتح، سجله رائد عبدالله الغامدي في الدقيقة الـ 45.

وتستكمل مباريات الجولة الأولى عندما يلعب النصر مع ضمك، والأهلي مع الفيصلي، غدا الجمعة، في حين يلعب الهلال حامل اللقب في الموسمين الماضيين مع الطائي يوم السبت، وفي اليوم ذاته يلعب الاتفاق مع الباطن.

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