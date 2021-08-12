نادي الشباب يفتتح موسمه بالخسارة أمام أبها في الدوري السعودي (فيديو)

افتتح نادي الشباب مشواره في الدوري السعودي للمحترفين للموسم 2021/2022 اليوم الخميس بالخسارة 1/2 أمام أبها.

ووضع سعد بقير أبها في المقدمة بهدف في الدقيقة التاسعة، بعد خطأ دفاعي فادح من مروان الحيدري حارس الشباب، وأتبعه ميتشيل تي فريدي بالهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة الـ 41.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أبها 2/0 على الشباب.

⚽️🎥 د9’ شاهد الهدف الأول لأبها عن طريق "سعيد بقير".#أبها_الشباب pic.twitter.com/NB4nnfx7Dh — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) August 12, 2021

وفي الشوط الثاني نجح الأرجنتيني إيفر بانيغا بتقليص الفارق للشباب بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة الـ 57، لكنه لم يغير في النتيجة.

ورفع الفوز رصيد أبها إلى ثلاث نقاط في الصدارة مع الفيحاء الذي تغلب 1/0 على الاتحاد أمس الأربعاء.

⚽️🎥 د41’ شاهد الهدف الثاني لأبها عن طريق "ميتشل تي فريدي ".#أبها_الشباب pic.twitter.com/XupHNR0ZLW — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) August 12, 2021

وفي مباراة ثانية فاز الرائد 1/0 على الفتح، سجله رائد عبدالله الغامدي في الدقيقة الـ 45.

وتستكمل مباريات الجولة الأولى عندما يلعب النصر مع ضمك، والأهلي مع الفيصلي، غدا الجمعة، في حين يلعب الهلال حامل اللقب في الموسمين الماضيين مع الطائي يوم السبت، وفي اليوم ذاته يلعب الاتفاق مع الباطن.

⚽️🎥 د57’ شاهد الهدف الأول للشباب عن طريق "إيفر بانيغا ".#أبها_الشباب pic.twitter.com/7o4fJu1A3H — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) August 12, 2021