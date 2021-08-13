رسميا.. نادي النصر يحصل على شهادة الكفاءة المالية

أعلن نادي النصر السعودي اليوم الجمعة بشكل رسمي، حصوله على شهادة الكفاءة المالية، ما يعني أن جميع لاعبيه سيكونون متاحين للمشاركة أمام ضمك في الجولة الأولى من الدوري السعودي.

وكتب النصر عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”النصر يغلق ملف الالتزامات العالقة ويستخرج شهادة الكفاءة المالية“.

وتقدم شهادة الكفاءة المالية من لجنة الكفاءة المالية للأندية في وزارة الرياضة السعودية، وتمنح الأندية الحاصلة عليها أحقية تسجيل لاعبين جدد خلال فترات التسجيل الرسمية والمتاحة.

#النصر يغلق ملف الالتزامات العالقة

و يستخـرج شهادة الكفاءة المالية 💪 pic.twitter.com/thTOvVZmfd — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 13, 2021

وفي الأول من أغسطس أعلنت وزارة الرياضة أن أندية: الهلال، والاتفاق، وضمك، والفيصلي، والفتح، وأبها، من دوري المحترفين السعودي حصلت على شهادة الكفاءة المالية، قبل أن ينضم إليه النصر.

وتعاقد النصر مع أندرسون تاليسكا من جوانغزو إيفرغراند، وجلال الدين ماشاريبوف من شباب الأهلي دبي، وفينسيت أبو بكر من بشكتاش التركي، وخوزي راميرو فوينيس موري من فياريال.

ومن المقرر أن يلعب النصر مع ضمك، اليوم الجمعة، في أولى مباريات العالمي في الدوري السعودي للموسم الجديد 2021/2022.

وبعد الموسم الماضي المخيب الذي احتل فيه النصر المركز السادس في ترتيب الدوري السعودي يسعى العالمي إلى العودة إلى منصات التتويج الموسم الحالي، علمًا بأن الفريق سيلعب مع تركتور سازي تبريز في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

متطلبات شهادة الكفاءة المالية الجديدة

وفي مارس الماضي حددت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضة، متطلبات شهادة الكفاءة المالية الجديدة لأندية الدوري السعودي للمحترفين، وأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، التي تشترط سداد كافة الالتزامات المالية المستحقة، وواجبة السداد حتى 30 أبريل 2021.

وبينت اللجنة، أن بنود شهادة الكفاءة المالية الجديدة تتضمن ذممًا دائنة ”اللاعبين والمدربين والموظفين“ والأندية الرياضية إلى جانب القضايا التي صدرت فيها قرارات نهائية.

على أن تشمل هذه البنود كافة الأنشطة في أندية دوري المحترفين، ونشاط كرة القدم فقط في أندية دوري الدرجة الأولى.

واشترطت اللجنة عدم جدولة أي رواتب، وأن يكون آخر موعد لتقديم المستندات هو 10 أيام، قبل إغلاق فترة التسجيل الصيفية المقبلة مع الأخذ في الاعتبار توقيت كل فئة على حدة.