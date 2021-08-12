رياضة

نادي الهلال يقترب من إنهاء أزمة جيوفينكو تمهيدا لقيد بيريرا
تاريخ النشر: 12 أغسطس 2021 9:00 GMT
تاريخ التحديث: 12 أغسطس 2021 9:05 GMT

نادي الهلال يقترب من إنهاء أزمة جيوفينكو تمهيدا لقيد بيريرا

شارك صانع الألعاب الإيطالي في 22 مباراة مع فريق الهلال في جميع المسابقات خلال الموسم المنصرم 2020-2021

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

قالت صحيفة اليوم السعودية إن نادي الهلال السعودي بات قريبا من إنهاء أزمة عقد اللاعب الإيطالي سباستيان جيوفينكو، التي تمنعه من قيد لاعبه الجديد ماتيوس بيريرا.

ويبدأ الهلال مشواره في الدوري السعودي الأحد المقبل.

وبحسب اليوم، فإن الهلال بات قريبا من التوصل لاتفاق مع جيوفينكو لإنهاء عقده، بعدما تعطلت عملية فسخ العقد بتعثر انتقال اللاعب لنادي باوك اليوناني.

ويحتاج الهلال إلى التخلص من جيوفينكو لقيد ماتيوس بيريرا، الذي تعاقد معه هذا الصيف في واحدة من أبرز صفقاته تاريخيا.

ويضم الهلال بين صفوفه 7 لاعبين أجانب، هم: الكوري الجنوبي يانغ هيون سوو، البيروفي آندري كاريلو، الكولومبي غوستافو كويلار، الأرجنتيني لوسيانو فيتو، الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، الفرنسي بافيتيمبي غوميز، والمالي موسى ماريغا.

ويمنح اتحاد كرة القدم السعودي أندية دوري المحترفين حق قيد 7 لاعبين أجانب على قوائمهم المحلية سنويًا، فيما يقتصر العدد في الاتحاد الآسيوي على 4 لاعبين.

وكان جيوفينكو صاحب الـ34 عامًا قد انضم لصفوف نادي الهلال، في يناير 2019، قادمًا من تورونتو الكندي.

وشارك صانع الألعاب الإيطالي في 22 مباراة مع فريق الهلال في جميع المسابقات خلال الموسم المنصرم 2020-2021، سجل خلالها هدفًا، وصنع 4 أخرى، وفقًا لموقع “ترانسفيرماركت” العالمي.

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