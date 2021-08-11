رياضة

النصر: اللاعبون الجدد رهن إشارة الجهاز الفني‎
تاريخ النشر: 11 أغسطس 2021 22:22 GMT
تاريخ التحديث: 11 أغسطس 2021 23:55 GMT

النصر: اللاعبون الجدد رهن إشارة الجهاز الفني‎

أعلن نادي النصر السعودي إكمال جميع المستندات المطلوبة للحصول رسميًا على شهادة الكفاءة المالية‎، ليتسنى له تسجيل اللاعبين الجدد. وأصدر الفريق العاصمي بيانًا قال

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أعلن نادي النصر السعودي إكمال جميع المستندات المطلوبة للحصول رسميًا على شهادة الكفاءة المالية‎، ليتسنى له تسجيل اللاعبين الجدد.

وأصدر الفريق العاصمي بيانًا قال فيه: ”رفعت إدارة نادي النصر جميع المستندات المطلوبة للحصول على شهادة الكفاءة المالية“.

وأضاف النصر في بيانه: ”سيصبح اللاعبون الجدد رهن إشارة الجهاز الفني فور صدور قرار اللجنة“.

وتقدَّم شهادة الكفاءة المالية من قبل لجنة الكفاءة المالية للأندية في وزارة الرياضة السعودية، وتمنح الأندية الحاصلة عليها أحقية تسجيل لاعبين جدد في فترات التسجيل الرسمية والمتاحة.

وكان نادي الهلال أعلن بشكل رسمي حصوله على شهادة الكفاءة المالية؛ نظير التزامه المالي والتعاقدي حتى تاريخ الـ30 من أبريل، ودون وجود أي جدولة مالية.

وكانت وزارة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، أعلنت أخيرا عن تفاصيل الديوان المتراكمة على الأندية، إذ نشرت جدولا، كشفت خلاله تفاصيل الالتزامات المالية واجبة السداد حتى الـ30 من أبريل 2021، لأندية دوري المحترفين.

وجاء الاتحاد في المقدمة بـ140 مليونا و304 آلاف ريال، وخلفه النصر بالمركز الثاني بالقائمة بمبلغ 135 مليونا و907 آلاف ريال، ثم الأهلي بـ124 مليونا و383 ألف ريال.

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