النصر يعلن رحيل نور الدين أمرابط‎

أعلن نادي النصر السعودي رحيل المغربي نور الدين أمرابط عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بشكل رسمي.

ونشر نادي النصر، اليوم الأربعاء، فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“، أعلن فيه رحيل مهاجمه المغربي بشكل رسمي، حيث سيخوض النصر مشواره في الدوري دون أمرابط لأول مرة منذ 3 مواسم.

وقال النصر في الفيديو الذي تم نشره: ”سجّلت اسمك في قائمة نجوم النصر الخالدين، وقدمت مع ناديك مسيرة حافلة بالعطاء والوفاء.. شكرًا نور الدين أمرابط“.

سجّلت اسمك في قائمة نجوم #النصر الخالدين 🙏

وقدمت مع ناديك مسيرة حافلة بالعطاء والوفاء 💛#شكرا_امرابط

شكرًا @NAmrabat53 💛 pic.twitter.com/r70DZiZpCO — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 11, 2021

ورحل أمرابط عن صفوف النصر بعدما انتهى عقده، حيث لم يتوصل لاتفاق مع إدارة ناديه بشأن تجديد عقده خلال الفترة الماضية.

وشارك أمرابط مع النصر في 100 مباراة في جميع المسابقات، وسجل فيها 17 هدفًا، وصنع 25 أخرى.

وجاءت مشاركات أمرابط مع النصر بواقع 80 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، على مدار 3 مواسم، سجل فيها 15 هدفًا، وقدم 22 تمريرة حاسمة.

ونال أمرابط مع النصر 3 ألقاب، وذلك في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018-2019، وكأس السوبر المحلي مرتين عامي 2019 و2020.

وكشفت تقارير، خلال الأيام الماضية، عن رغبة النادي الأهلي السعودي بضم اللاعب.

حيث ذكرت صحيفة ”المدينة“، أن إدارة الأهلي اقتربت من التوقيع مع أمرابط، في صفقة انتقال حر.

بينما أفادت تقارير أخرى بأن الجناح المغربي، يحظى باهتمام كبير من بعض الأندية القطرية، بجانب عدة عروض إماراتية وسعودية، لكنه لم يحسم قراره حتى الآن.