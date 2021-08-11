رياضة

جماهير الاتحاد تهاجم لاعبيها بـ"القوارير" عقب الخسارة أمام الفيحاء بافتتاح الدوري السعودي (فيديو)
تاريخ النشر: 11 أغسطس 2021 18:43 GMT
تاريخ التحديث: 11 أغسطس 2021 19:20 GMT

جماهير الاتحاد تهاجم لاعبيها بـ"القوارير" عقب الخسارة أمام الفيحاء بافتتاح الدوري السعودي (فيديو)

صبت جماهير نادي الاتحاد السعودي غضبها على لاعبي فريقها، عقب الخسارة من الفيحاء بهدف نظيف، في افتتاح الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

صبت جماهير نادي الاتحاد السعودي غضبها على لاعبي فريقها، عقب الخسارة من الفيحاء بهدف نظيف، في افتتاح الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي).

وفاز الفيحاء على ضيفه الاتحاد 1-0، في افتتاح دوري المحترفين السعودي، لتضيع أول ثلاث نقاط على الفريق الجداوي.

وعقب إطلاق الحكم صافرة النهاية، قامت الجماهير بتوجيه جام غضبها ضد فهد المولد نجم الاتحاد، بعد ظهوره بمستوى سيئ في المباراة الافتتاحية.

وقام بعض الجماهير بإلقاء عدد من القوارير على اللاعبين، وعلى رأسهم برونو هنريكي، وذلك غضبًا من الهزيمة.

وسجل باناجيوتيس تاختسيديس هدف المباراة الوحيد للفيحاء في الدقيقة 35، ليخطف أول 3 نقاط لفريقه.

وتستأنف مباريات المرحلة الأولى من المسابقة غداً الخميس، حيث يواجه أبها ضيفه الشباب، ويحل الفتح ضيفاً على الرائد، ويلعب الحزم مع التعاون.

وفي يوم الجمعة، يلعب النصر مع ضيفه ضمك، ويستضيف الأهلي الفيصلي، فيما يستهل الهلال مشوار الدفاع عن لقبه بمواجهة الطائي، ويحل الباطن ضيفا على الاتفاق يوم السبت.

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