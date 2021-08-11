رياضة

الفيحاء يخطف أول 3 نقاط في الدوري السعودي بفوز مثير على الاتحاد (فيديو)
تاريخ النشر: 11 أغسطس 2021 18:10 GMT
تاريخ التحديث: 11 أغسطس 2021 19:20 GMT

الفيحاء يخطف أول 3 نقاط في الدوري السعودي بفوز مثير على الاتحاد (فيديو)

وضع نادي الفيحاء أول 3 نقاط في رصيده بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

وضع نادي الفيحاء أول 3 نقاط في رصيده بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد فوزه على الاتحاد بهدف نظيف، في مباراة افتتاح الدوري السعودي لموسم 2022.

اليوناني باناجيوتس لاعب الفيحاء وضع البصمة الأولى في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بتسجيله أول أهداف موسم 2021/2022 في المباراة الافتتاحية، التي أقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وسجل باناجيوتس هدف الفيحاء في الدقيقة 35، من تصويبة رائعة سكنت شباك البرازيلي جروهي، بعد أن فشل في التعامل معها.

وانطلقت مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي، اليوم الأربعاء، بمواجهة الفيحاء والاتحاد والتي شهدت تصدر الفيحاء للجدول بهذا الفوز مؤقتًا، انتظارًا لباقي مباريات الجولة.

وتستكمل بقية المباريات غدًا الخميس، حيث يستضيف أبها نظيره الشباب، ويحل الفتح ضيفاً على الرائد، ويستقبل الحزم فريق التعاون.

ويوم الجمعة، يستضيف النصر نظيره ضمك، ويستقبل الأهلي منافسه الفيصلي.

وتختتم مباريات الجولة الأولى، يوم السبت، بمواجهة الاتفاق وضيفه الباطن، والهلال الذي يستضيف الطائي.

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