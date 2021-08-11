الألمانية مونيكا ستاب مدربا لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم للسيدات

أعلنت إدارة الكرة النسائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين الألمانية مونيكا ستاب مدربا للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم للسيدات.

🖋️- يسُرُّنا أن نعلن بشكلٍ رسمي تعاقدنا مع "مونيكا ستاب" لتصبح مدربة المنتخب الوطني الأول -سيدات-. 🦅⚪🟢 أهلًا بكِ مونيكا! 🙌😍 pic.twitter.com/7yUu3mhM0V — إدارة الكرة النسائية – SAFF (@saff_wfd) August 11, 2021

وقالت إدارة الكرة النسائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم عبر تويتر: ”يسُرُّنا أن نعلن بشكلٍ رسمي تعاقدنا مع ”مونيكا ستاب“ لتصبح مدربة المنتخب الوطني الأول -سيدات-.

من هي مونيكا ستاب؟

مونيكا ستاب من مواليد 9 يناير 1959، وهي لاعبة كرة قدم ومدربة ألمانية، لعبت في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن الماضي.

وارتدت ستاب قمصان أندية كوينز بارك رينجرز وباريس سان جيرمان وساوثهامبتون قبل أن تعود إلى ألمانيا وتشرف على نادي فرانكفورت النسائي.

وشغلت مونيكا ستاب منصب رئاسة نادي فرانكفورت النسائي من سنة 1999 إلى نهاية موسم 2003-2004، وبسبب خسارة الفريق لنهائي كأس ألمانيا من توربين بوتسدام وحصوله على المركز الثاني في الموسم 2003-04، نزلت مرتبتها إلى مديرة فنية للفريق.

وعملت مونيكا ستاب مدربا لمنتخب البحرين للسيدات نهاية عام 2006، وبعد خمسة أشهر ومباراة واحدة، غادرت البحرين لتعمل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ كمستشارة لمشاريع التنمية.