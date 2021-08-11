رياضة

الألمانية مونيكا ستاب مدربا لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم للسيدات
تاريخ النشر: 11 أغسطس 2021 13:23 GMT
تاريخ التحديث: 11 أغسطس 2021 14:50 GMT

الألمانية مونيكا ستاب مدربا لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم للسيدات

عملت مونيكا ستاب مدربا لمنتخب البحرين للسيدات نهاية عام 2006.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

أعلنت إدارة الكرة النسائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين الألمانية مونيكا ستاب مدربا للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم للسيدات.

وقالت إدارة الكرة النسائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم عبر تويتر: ”يسُرُّنا أن نعلن بشكلٍ رسمي تعاقدنا مع ”مونيكا ستاب“ لتصبح مدربة المنتخب الوطني الأول -سيدات-.
من هي مونيكا ستاب؟
مونيكا ستاب من مواليد 9 يناير 1959، وهي لاعبة كرة قدم ومدربة ألمانية، لعبت في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن الماضي.
وارتدت ستاب قمصان أندية كوينز بارك رينجرز وباريس سان جيرمان وساوثهامبتون قبل أن تعود إلى ألمانيا وتشرف على نادي فرانكفورت النسائي.
وشغلت مونيكا ستاب منصب رئاسة نادي فرانكفورت النسائي من سنة 1999 إلى نهاية موسم 2003-2004، وبسبب خسارة الفريق لنهائي كأس ألمانيا من توربين بوتسدام وحصوله على المركز الثاني في الموسم 2003-04، نزلت مرتبتها إلى مديرة فنية للفريق.
وعملت مونيكا ستاب مدربا لمنتخب البحرين للسيدات نهاية عام 2006، وبعد خمسة أشهر ومباراة واحدة، غادرت البحرين لتعمل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ كمستشارة لمشاريع التنمية.

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