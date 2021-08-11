القنوات الناقلة للدوري السعودي

ينتظر بشغف الجمهور السعودي انطلاق مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لموسم 2021-2022، مساء اليوم الأربعاء، بمباراة مرتقبة تجمع الاتحاد بالفيحاء.

ويستضيف الفيحاء نظيره الاتحاد في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، في مباراة يسعى خلالها كلا الفريقين لتسجيل انطلاقة قوية للموسم، الذي سعت فيه عدة أندية لتدعيم فرقها بأقوى الصفقات في الميركاتو الصيفي الساخن.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة.

التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الفيحاء في افتتاح الدوري السعودي https://t.co/piNtsAARpZ pic.twitter.com/Ms4YqdLaGO — إرم سبورت (@EremSports) August 11, 2021

القنوات الناقلة لبطولة الدوري السعودي

وأعلن مؤخرا عن إطلاق مجموعة قنوات جديدة مخصصة لنقل منافسات الكرة السعودية وأهمها دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بالتعاون بين شبكة ”MBC“ وشركة الرياضة السعودية، وأخذت هذه القنوات اسم ”SSC“.

ويمكن مشاهدة مباريات الدوري السعودي مجانًا بتقنية SD على ”عرب سات“ من خلال المجموعة الجديدة، أما في حالة الرغبة في المشاهدة بتقنية HD فيجب الاشتراك وشراء جهاز GOBX.

وقنوات SSC متاحة حتى الآن عبر القمر الصناعي عرب سات فقط، ولم يصدر إعلان من القناة حتى الآن على بثها عبر نايل سات.

تردد قنوات SSC على قمر عربسات بدر6 https://t.co/uqEt8dzqQd pic.twitter.com/d8Ag4MiAzh — إرم سبورت (@EremSports) August 10, 2021

تردد قنوات SSC عبر عرب سات:

التردد : 12418

الاستقطاب : أفقي

معدل الترميز : 27500

معدل تصحيح الخطأ : 6/5

عبر الإنترنت

كما يمكنك متابعة البطولة عبر الإنترنت، من خلال منصة ”شاهد“ التابعة لمجموعة MBC.

يمكنك مشاهدة القنوات على المنصة مجانًا دون اشتراك للمسابقات السعودية فقط بتقنية SD، أما إذا كنت ترغب في مشاهدة البطولات الأخرى التي ستنقلها المجموعة الجديدة، أو المشاهدة بتقنية HD فعليك الاشتراك في إحدى الباقتين التي تم تخصيصهما لهذا الغرض.

وهناك باقتان تم الإعلان عنهما لمشاهدة قنوات SSC بتقنية HD، الأولى تتيح لك المشاهدة عبر الإنترنت فقط، فيما تمكنك الثانية من المشاهدة عبر التلفاز بجانب الإنترنت.