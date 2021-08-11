التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الفيحاء في افتتاح الدوري السعودي

تنطلق، اليوم الأربعاء، منافسات الموسم الكروي الجديد للدوري السعودي (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان) وسط توقعات بمنافسة مثيرة ومشتعلة على اللقب بين أندية دوري المحترفين.

وستكون الجماهير السعودية على موعد مع مواجهة قوية بين الاتحاد ومضيفه الفيحاء في افتتاح منافسات الدوري، وهي المباراة التي تستعرض ملامحها ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة السابعة والربع، مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وتذاع المباراة عبر قناة SSC1 بصوت المعلق مشاري القرني.

وأعلنت وزارة الرياضة السعودية في وقت سابق السماح بحضور 60% من سعة المدرجات بالجماهير بشرط الحصول على جرعتي لقاح كورونا مع تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

تردد قنوات SSC على قمر عربسات بدر6 https://t.co/uqEt8dzqQd pic.twitter.com/d8Ag4MiAzh — إرم سبورت (@EremSports) August 10, 2021

ذكرى سيئة للاتحاد

يحل الاتحاد ضيفا على ملعب الفيحاء، ولكن آخر زيارة للعميد لهذا الملعب في لقاء الدور الأول للدوري بالموسم الماضي كانت يوم الـ19 من ديسمبر 2019، إذ تكبد حينذاك هزيمة قاسية بنتيجة 4-1.

ونجح الاتحاد في رد الدين في لقاء الدور الثاني بفوزه بنفس النتيجة في لقاء الدور الثاني للدوري إلا أن العميد لم يفز في آخر لقاءين في ضيافة الفيحاء.

وكان آخر فوز حققه الاتحاد على الفيحاء في عقر داره بنتيجة 5-2 يوم الـ19 من أغسطس 2017.

ويأمل الاتحاد تجنب سيناريوهات المواسم الماضية بخسارة اللقاء الافتتاحي لمشواره بالدوري بعدما تلقى الهزيمة أمام الاتفاق في الجولة الأولى للدوري بالموسم الماضي بنتيجة 2-1 كما خسر في افتتاح مشواره بالدوري موسم 2018 – 2019 أمام الشباب بهدف وخسر أيضا في افتتاح حملته بدوري 2017-2018 أمام الباطن بنتيجة 3-1.

أسلحة كاريلي

يدخل الاتحاد المواجهة أمام الفيحاء وعينه على تحقيق الفوز الذي يضرب عدة عصافير بحجر واحد أولها توجيه رسالة ثقة للجماهير بجانب اكتساب الدعم الجماهيري قبل لقاء الرجاء المغربي يوم الـ21 من أغسطس الجاري في نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية.

ويعاني الاتحاد من غياب مؤثر وهو البرازيلي إيغور كورنادو الوافد الجديد والمنضم من الشارقة الإماراتي لعدم استيفاء الحصول على شهادة الكفاءة المالية، بجانب غياب زياد الصحفي مدافع الفريق للإصابة.

ويسعى المدرب البرازيلي فابيو كاريلي لتحقيق أداء قوي وحصد الفوز على الفيحاء في عقر داره بتشكيلته التي تضم على الأرجح حارس المرمى البرازيلي مارسيلو غروهي وأمامه رباعي خط الدفاع المصري أحمد حجازي وحمدان الشمراني وسعود عبد الحميد ومهند الشنقيطي.

ويقود خط الوسط عبد الإله المالكي وبجواره البرازيلي برونو هنريكي والمغربي كريم الأحمدي وأمامهما البرازيلي رومارينهو وعلى الأطراف لاعب الرأس الأخضر غاري رودريغيز وعبد العزيز البيشي.

أوراق الفيحاء

يتطلع الفيحاء لتحقيق مفاجأة واقتناص الفوز على حساب الاتحاد وتقديم بداية قوية ومثيرة في مشوار الدوري.

ويقود الفيحاء هذا الموسم المدرب الصربي فوك روزافيتش الذي يملك تجربة سابقة في الدوري السعودي مع الفيصلي ودعم الفريق صفوفه ببضع صفقات على رأسها الثنائي البرازيلي فرناندو آندرادي وريكاردو رايلر، بجانب لاعب الوسط اليوناني باناجيوتوس تاشتيسيدس ومواطنه كياراكوس بابادوبلوس والحارس الصربي فلاديمير ستويكوفيتش والمهاجم البرازيلي رامون لوبيز.

ومن المنتظر أن يعتمد الفيحاء على تشكيلة تضم حارس المرمى الصربي فلاديمير ستويكوفيتش وأمامه رباعي خط الدفاع اليوناني كياراكوس بابادوبلوس ولاعب الرأس الأخضر جيجي ومحمد البقعاوي وعبد العزيز المنصور وأحمد بامسعود.

ويقود خط الوسط البرازيلي ريكاردو واليوناني باناجيوتوس تاشتيسيدس وحسن جعفري مع ثلاثي الهجوم رامون لوبيز وآندرادي وصامويل أوسو.

وقال عمرو أنور، مدرب الاتحاد السعودي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن ضربة البداية دائما ما تكون صعبة ولها طبيعة خاصة، موضحا أن الاتحاد سيعاني من مشاركة بعض لاعبيه في الأولمبياد خاصة حجازي.

وأوضح أن الفيحاء يقوده مدرب منظم ويعرف جيدا كيف يواجه الاتحاد، ولكن سينقص تشكيلته الانسجام بعد تغيير عدة عناصر في التشكيلة الأساسية خاصة في الجانب الهجومي.

وتوقع أن تكون المواجهة حذرة ولن يكون الجانب البدني في أفضل المستويات، بخلاف أن الفيحاء نفسه سيلعب على إغلاق مناطقه الدفاعية أمام الاتحاد.