رياضة

وفاة الحكم الدولي السعودي السابق معجب الدوسري بعد معاناة مع المرض
تاريخ النشر: 11 أغسطس 2021 7:19 GMT
تاريخ التحديث: 11 أغسطس 2021 8:45 GMT

وفاة الحكم الدولي السعودي السابق معجب الدوسري بعد معاناة مع المرض

توفى ،اليوم الأربعاء، الحكم الدولي السابق والمحلل التحكيمي بالقناة الـ"24 الرياضية" معجب الدوسري بعد معاناة لمدة عامين مع المرض. وقال الإعلامي الرياضي عبدالعزيز

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

توفى ،اليوم الأربعاء، الحكم الدولي السابق والمحلل التحكيمي بالقناة الـ“24 الرياضية“ معجب الدوسري بعد معاناة لمدة عامين مع المرض.

وقال الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل عبر حسابه على تويتر ”إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة الزميل والمحلل التحكيمي في القناة الـ(24 الرياضية) معجب الدوسري“.

وأضاف ”اللهم اجعل الملائكة تقول عن روحه يوم تصعد للسماء: ما هذه الروح الطيبة! اللهم وسع مدخله وثبته عند السؤال، ووسع عليه قبره مد البصر واجعله روضة من رياض الجنان، وأسكنه الفردوس الأعلى“.

كما حرص العديد من الإعلاميين والوسط الرياضي السعودي على نعي الراحل، وقال الناقد الرياضي محمد العنزي، عبر حسابه على تويتر ”إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمه رحمة واسعة.. ويتجاوز عنه ويغفر له.. ويعوضه جنة عرضها السماوات والأرض، تعازينا لأسرته وللوسط الرياضي“.

وقال سلمان المالك، رئيس النصر السابق، عبر حسابه على تويتر ”لا حول ولا قوة إلا بالله، خالص العزاء لأسرته وكل محبيه، اللهم اغفر له وأسكنه فسيح جناتك، وتغمده بواسع رحمتك وجميع موتى المسلمين“.

 

كما غرد عضو هيئة الصحفيين السعوديين عايد الرشيدي ”إنّا لله وإنّا إليه راجعون، اللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عن سيئاته واجزه بخير ما عمل، اللهم أنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين، وألهم ذويه الصبر والسلوان“.

ونشر الناقد الرياضي، مبارك الشهري، تغريدة قال فيها ”فجِعت قبل قليل بخبر وفاة أستاذي الغالي معجب الدوسري.. اللهم إني أسألك أن تسكنه فسيح جناتك وأن تطهره من الذنوب، وأن تلهم أهله الصبر والسلوان، اللهم تقبله في الفردوس الأعلى من الجنة وتجاوز عنه“.

ويعد الحكم الدولي السعودي السابق معجب الدوسري من أبرز الحكام في المملكة العربية السعودية، إذ شارك في العديد من المباريات الدولية في الدول العربية والأوروبية.

وبدأ الدوسري حياته معلما للتربية الرياضية في مسقط رأسه ”الخرمة“ التابعة لمحافظة ”الطائف“، بعدها بسنة انتقل إلى العاصمة الرياض.. لم تكن مهنة التحكيم ضمن أحلامه لكونه التحق عن طريق فضول معرفة قوانين كرة القدم حتى تمكّن منها وأصبح حكما دوليا.

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