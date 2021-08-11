وفاة الحكم الدولي السعودي السابق معجب الدوسري بعد معاناة مع المرض

توفى ،اليوم الأربعاء، الحكم الدولي السابق والمحلل التحكيمي بالقناة الـ“24 الرياضية“ معجب الدوسري بعد معاناة لمدة عامين مع المرض.

وقال الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل عبر حسابه على تويتر ”إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة الزميل والمحلل التحكيمي في القناة الـ(24 الرياضية) معجب الدوسري“.

وأضاف ”اللهم اجعل الملائكة تقول عن روحه يوم تصعد للسماء: ما هذه الروح الطيبة! اللهم وسع مدخله وثبته عند السؤال، ووسع عليه قبره مد البصر واجعله روضة من رياض الجنان، وأسكنه الفردوس الأعلى“.

إنا لله و إنا إليه راجعون

وفاة الزميل والمحلل التحكيمي في قناة 24 الرياضية معجب الدوسري

اللهم اجعل الملائكة تقول عن روحه يوم تصعد للسماء ماهذه الروح الطيبة

اللهم وسع مدخله وثبته عند السؤال ووسع عليه قبره مد البصر واجعله روضة من رياض الجنان وأسكنه الفردوس الاعلى#وفاة_معجب_الدوسري — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) August 11, 2021

كما حرص العديد من الإعلاميين والوسط الرياضي السعودي على نعي الراحل، وقال الناقد الرياضي محمد العنزي، عبر حسابه على تويتر ”إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمه رحمة واسعة.. ويتجاوز عنه ويغفر له.. ويعوضه جنة عرضها السماوات والأرض، تعازينا لأسرته وللوسط الرياضي“.

" إنا لله وإنا إليه راجعون" ..

الله يرحمه رحمة واسعة..

ويتجاوز عنه ويغفر له ..

ويعوضه جنة عرضها ..

السماوات والأرض ..

تعازينا لأسرته..

وللوسط الرياضي ..

#وفاة_معجب_الدوسري pic.twitter.com/L6Rh4I5hRp — محمد شنوان العنزي (@MohammedaLenaz1) August 11, 2021

وقال سلمان المالك، رئيس النصر السابق، عبر حسابه على تويتر ”لا حول ولا قوة إلا بالله، خالص العزاء لأسرته وكل محبيه، اللهم اغفر له وأسكنه فسيح جناتك، وتغمده بواسع رحمتك وجميع موتى المسلمين“.

لاحول ولا قوة إلا بالله

خالص العزاء لأسرته وكل محبيه

اللهم اغفر له واسكنه فسيح جناتك و تغمده بواسع رحمتك وجميع موتى المسلمين #وفاة_معجب_الدوسري pic.twitter.com/UbCjoFlkXo — سلمان فهد المالك (@sffrlm) August 11, 2021

انتقل إلى رحمة الله الحكم الدولي "معجب بن ابراهيم الدوسري" ، بعد صراع سنتين مع المرض.

نسال الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

إنا لله وإنا اليه راجعون pic.twitter.com/C2cliavDn4 — أخبار قناة 24 الرياضية (@sport24tv_news) August 11, 2021

كما غرد عضو هيئة الصحفيين السعوديين عايد الرشيدي ”إنّا لله وإنّا إليه راجعون، اللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عن سيئاته واجزه بخير ما عمل، اللهم أنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين، وألهم ذويه الصبر والسلوان“.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون

اللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عن سيئاته واجزه بخير ما عمل

اللهم أنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين

وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

#وفاة_معجب_الدوسري pic.twitter.com/5IP5vIwMdr — 🇸🇦عايد الرشيدي/ Ayed🇸🇦 (@ayed7171) August 11, 2021

ونشر الناقد الرياضي، مبارك الشهري، تغريدة قال فيها ”فجِعت قبل قليل بخبر وفاة أستاذي الغالي معجب الدوسري.. اللهم إني أسألك أن تسكنه فسيح جناتك وأن تطهره من الذنوب، وأن تلهم أهله الصبر والسلوان، اللهم تقبله في الفردوس الأعلى من الجنة وتجاوز عنه“.

فُجِعت قبل قليل بخبر وفاة استاذي الغالي معجب الدوسري .

اللهم إني اسألك ان تسكنه فسيح جناتك وان تطهره من الذنوب وان تلهم اهله الصبر والسلوان

اللهم تقبله في الفردوس الأعلى من الجنة وتجاوز عنه . أعزي أسرته و أسرة قناة @sport24_tv #وفاة_معجب_الدوسري pic.twitter.com/lPvMMsLqh6 — مبارك الشهري (@Mubark_m9) August 11, 2021

ويعد الحكم الدولي السعودي السابق معجب الدوسري من أبرز الحكام في المملكة العربية السعودية، إذ شارك في العديد من المباريات الدولية في الدول العربية والأوروبية.

وبدأ الدوسري حياته معلما للتربية الرياضية في مسقط رأسه ”الخرمة“ التابعة لمحافظة ”الطائف“، بعدها بسنة انتقل إلى العاصمة الرياض.. لم تكن مهنة التحكيم ضمن أحلامه لكونه التحق عن طريق فضول معرفة قوانين كرة القدم حتى تمكّن منها وأصبح حكما دوليا.