الأمير خالد بن فهد يتكفل بإغلاق القضايا المالية على النصر

كشفت تقارير صحفية أن العضو الداعم بنادي النصر السعودي، الأمير خالد بن فهد، نجح في إغلاق ملف جميع القضايا المالية على النادي، والمعلنة في وقت سابق من قبل وزارة الرياضة والبالغة 135 مليون ريال.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياض“، يوم الأربعاء، نقلا عن مصادرها فإن ”إدارة النصر بذلت جهودا كبيرة في سداد كل المبالغ المتأخرة عليها ودون جدولة مستحقات لأي طرف بحسب تعليمات وزارة الرياضة ولجنة الكفاءة المالية“.

وأضافت الصحيفة ”يأتي من أبرز تلك القضايا سداد مديونيات لأندية من انتقال لاعبين، ومنها نادي التعاون والقادسية وغيرهما، بالإضافة إلى غلق ملف مستحقات خارجية وتحديدا لناديي غلطة سراي وفنربخشه التركيين مقابل 30 مليون ريال، وسداد رواتب اللاعبين المحترفين المحليين والأجانب حتى تاريخ الـ 30 من أبريل 2021 وكثير من الالتزامات المالية“.

#وليد_الفراج: ليس غريبا على الأمير خالد بن فهد دعمه للنصر.. المناخ العام جاهز لفكرة المؤامرة بين الأندية.. أحمد الفهيد: المال لا يجلب بطولة#أكشن_مع_وليد#MBCAction pic.twitter.com/Be9nVFBJsQ — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) August 10, 2021

وأكدت أن ”إدارة النصر سترسل اليوم الأربعاء جميع المستندات الخاصة بهذا الملف إلى وزارة الرياضة ولجنة الكفاءة المالية تمهيدا لإعلان حصول نادي النصر على شهادة الكفاءة المالية“.

وستتمكن بذلك إدارة ”العالمي“ من تسجيل لاعبيها الجدد _وهم: الأوزبكي مشاريبوف، والبرازيلي تاليسكا، والكاميروني فينسنت أبوبكر، والأرجنتيني موري، واللاعبون: محمد آل فتيل، ومحمد قاسم_ والمشاركة مع الفريق في مباراته الأولى، غدا الخميس، أمام ضمك ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في ظهورهم الأول مع النصر هذا الموسم.

وينطلق الدوري السعودي بموسمه الجديد، اليوم، بمباراة الاتحاد والفيحاء.

وكانت لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة أعلنت عن الديون المستحقة لأندية دوري المحترفين، وجاء العالمي في المركز الثاني، إذ تجاوزت ديونه حاجز الـ135 مليون ريال.