أعلنت شركة الرياضة السعودية‎ بشكل رسمي، عن تردد قنوات SSC الناقلة للدوري السعودي في الموسم المقبل.

وكشفت شركة الرياضة السعودية SSC عبر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“ عن الترددات النهائية للقنوات التي ستقوم بإذاعة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفيما يلي تردد قنوات SSC على قمر عربسات بدر6‎

التردد: 12418.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل الخطأ 3/4

تعرف على ترددات #قنوات_SSC_الجديدة الناقلة للدوري السعودي على قمر عربسات بدر6

ونعدكم بتغطية مميزة بإذن الله كما عهدتمونا.. كونوا معنا pic.twitter.com/WjXrBBSiWy — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 10, 2021

يذكر أن قنوات SSC الفضائية أعلنت في وقت سابق أنها ستذيع مباريات الدوري السعودي للموسم المقبل (2021/2022)، ودوري أبطال آسيا.

وأعلنت ‏شركة الرياضة السعودية قبل أيام عن إطلاق قنوات رياضية جديدة تحت اسم SSC لنقل الدوري السعودي الموسم المقبل.

وأكدت في بيان رسمي التعاقد مع قنوات MBC لتقديم خدمات البث لهذه القنوات، ونقل أحداث المسابقات السعودية، إضافة إلى البث عبر منصة شاهد كخيار إضافي‎.

وستقوم 7 قنوات بنقل الدوري السعودي مجانًا بجودة SD.

في حين ستقوم 7 قنوات HD بنقل الدوري السعودي، ودوري أبطال آسيا، والتصفيات والبطولات الأخرى باشتراك.

أسعار الاشتراك على منصة (شاهد VIP) وجهاز (GOBX).

سيتم بث المسابقات السعودية ”دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي على قنوات SSC الفضائية المفتوحة بتقنية SD،، فيما سيتم نقل مباريات البطولات الآسيوية على منصة (شاهد VIP)، وجهاز (GOBX).

وقالت الشبكة في بيان رسمي:”شركة الرياضة السعودية تعلن نقل المسابقات السعودية عبر قنوات SSC الفضائية المفتوحة، ونقل البطولات الآسيوية حصريًا على(شاهد VIP)، وجهاز (GOBX)“.

وسيتم نقل جميع الأحداث الرياضية العالمية التي تستضيفها السعودية، إضافة إلى بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بما في ذلك التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 في قطر، ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين، ومسابقات دوري أبطال آسيا، وغيرها، عبر باقة الرياضة المتاحة على منصة ”شاهد VIP“، إضافة إلى جهاز ”GOBX“ الفضائي وهي باقة “Sports on Shahid VIP + GOBX”، وذلك بتقنية الصورة فائقة الدقة HD

وسيتم نقل المسابقات الكروية السعودية (كأس خادم الحرمين الشريفين – الدوري السعودي للمحترفين – كأس السوبر السعودي) مع تغطية شاملة لتلك المباريات، ومحتوى برامجي متنوع، واستديوهات تحليلية، وذلك من خلال الاشتراك بالباقات المخصصة، اعتبارًا من 6 سبتمبر المقبل.

وكشفت القناة سعر الاشتراك في باقة الرياضة على منصة ”شاهد“VIP وهي “Sports on Shahid VIP” بمبلغ شهري قدره 57.99 ريال سعودي.

كما يمكن للمشاهد الحصول على اشتراكٍ مضاعف يتيح متابعة باقة الرياضة على جهاز GOBX، إضافةً إلى باقة الرياضة على منصة ”شاهدVIP “ معًا، وهي “Sports on Shahid VIP + GOBX، وذلك بتقنية الصورة فائقة الدقة HD، بمبلغ شهري قدره 74.99 ريال سعودي.

موعد انطلاق الدوري السعودي

أعلنت لجنة المسابقات التابعة لرابطة دوري المحترفين السعودي مواعيد مباريات الدور الأول للموسم المقبل 2021/2022.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة الأولى من الدوري بمواجهة الاتحاد مع الفيحاء، يوم الأربعاء 11 أغسطس المقبل.

وفي مباريات الجولة الأولى يلعب الهلال حامل اللقب في الموسمين الماضيين مع الطائي الصاعد حديثًا، ويلعب الشباب وصيف الموسم الماضي مع أبها، والنصر مع ضمك، والأهلي مع الفيصلي.

في حين يلعب الفتح مع الرائد، والتعاون مع الحزم، والاتفاق مع الباطن.

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد مع الأهلي، يوم الجمعة 1 أكتوبر، في الجولة السابعة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتقرر أن تقام مباراة الهلال ومنافسه النصر، يوم الأحد 17 أكتوبر، في الجولة الثامنة، بينما يلعب الاتحاد مع الشباب يوم الجمعة، 22 أكتوبر في الجولة التاسعة.

ووفقًا للجدول يلعب الهلال مع الأهلي، يوم الجمعة 29 أكتوبر، في الجولة العاشرة، على أن يلعب الشباب مع النصر، يوم الجمعة 5 نوفمبر، في الجولة الحادية عشرة. ويصطدم الهلال مع الاتحاد، يوم الأحد 21 نوفمبر، في قمة الجولة الـ12.