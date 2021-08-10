محمد نور: الشناوي قد ينضم لنادي النصر الأسبوع المقبل‎ (فيديو)

كشف محمد نور القائد التاريخي لنادي الاتحاد السعودي، أن نادي النصر قد يعلن عن ضم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي المصري، خلال الأسبوع المقبل.

وقال ”نور“ خلال حديثه لفضائية (sbc sport) السعودية: ”قد نسمع انضمام محمد الشناوي للنصر خلال الأسبوع المقبل“.

ورفض نور الكشف عن أي تفاصيل أخرى، حيث كان الحديث يدور حول إمكانية تعاقد النصر مع حارس مرمى أجنبي.

وكان الشناوي قد أثار جدلًا، خلال الفترة الماضية، بعد اختراق حسابه على ”إنستغرام“، وكتب عليه كلمة ”نادي النصر“، حيث فسرها العديد من الجمهور بقرب انتقال الحارس إلى النادي السعودي.

وقال الشناوي عبر حسابه الرسمي على ”إنستغرام“، وقتها: ”تم اختراق حسابي على تويتر، وأعمل على استعادته في أسرع وقت“.

وذكرت تقارير سابقة أن النصر تواصل مع وكيل اللاعب، وقد عرض راتبًا ضخمًا على الشناوي يقدّر بـ3 ملايين دولار سنويًا.

وينتهي عقد الشناوي الحالي مع النادي الأهلي بعد 4 سنوات، وتحديدًا، في 30 يونيو 2025.

نادي النصر السعودي يجدد مفاوضاته لضم محمد الشناوي https://t.co/eDuzUCdcXq pic.twitter.com/PMOImSyANO — إرم سبورت (@EremSports) August 1, 2021

يذكر بأن الشناوي كان قد شارك برفقة المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020 وقدّم مستوى رائعًا جعله محط أنظار العديد من الأندية.

وكان النصر أعلن في الميركاتو الحالي إتمام التعاقد مع اللاعب البرازيلي أنديرسون تاليسكا، صانع ألعاب جوانجزو إيفرغراند الصيني، بالإضافة إلى المهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر، من بشكتاش التركي.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين، يوم الـ11 من أغسطس المقبل، بالمواجهة التي تجمع فريق الاتحاد بنظيره الفيحاء، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وتشهد منافسات الجولة الأولى من المسابقة المحلية، عددًا من المباريات القوية، إذ يلعب الشباب أمام أبها، ويستضيف النصر فريق ضمك، فيما يواجه الأهلي نظيره الفيصلي، وأخيرًا يلعب فريق الهلال أمام الطائي.