الهلال يواجه أزمة مع جيوفينكو بعد فشل رحيله إلى باوك‎

يواجه نادي الهلال السعودي أزمة جديدة بعد رفض اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفينكو إنهاء عقده مع الفريق الأزرق بالتراضي بعد فشل رحيله إلى باوك اليوناني، مما يؤثر على عملية قيد البرازيلي ماتيوس بيريرا.

ونشرت صحيفة ”الوطن“ السعودية تقريرًا قالت فيه إن إدارة الهلال تسارع الخطى نحو التوصل إلى حل سريع مع جيوفينكو، الذي بات خارج خيارات مدرب الزعيم البرتغالي ليوناردو جارديم.

باوك يتفق مع نادي الهلال السعودي على صفقة جيوفينكو https://t.co/rQsmAkJv8R pic.twitter.com/RZ0XeqyRuN — إرم سبورت (@EremSports) August 4, 2021

وكان جيوفينكو صاحب الـ34 عامًا قد انضم لصفوف نادي الهلال، في يناير 2019، قادمًا من تورونتو الكندي.

وشارك صانع الألعاب الإيطالي في 22 مباراة مع فريق الهلال في جميع المسابقات خلال الموسم المنصرم 2020-2021، سجل خلالها هدفًا، وصنع 4 أخرى وفقًا لموقع “ترانسفيرماركت” العالمي.

وتأمل إدارة فهد بن نافل في الوصول إلى اتفاق مع جيوفينكو، من أجل إسقاط اسمه من القائمة، وتسجيل البرازيلي ماتيوس بيريرا.

وجاءت الأزمة بعد فشل مفاوضات جيوفينكو مع باوك اليوناني الذي كان قريبًا من التوقيع معه، إلا أن المفاوضات تعرقلت بعد الاختلاف على بعض الجوانب المادية، مما جعل اللاعب يرفض الرحيل عن الهلال، وإكمال عقده الذي ينتهي مع نهاية العام الميلادي الجاري.

https://twitter.com/EremSports/status/1416286812100722688

ويسعى الهلال إلى تسجيل البرازيلي ماتيوس بيريرا، ليتمكن من خوض أولى مباريات الزعيم أمام الطائي، ويعد بيريرا من الصفقات القوية والكبيرة، نظرًا لما يمتلكه من قدرات رائعة، أبرزها برفقة وست بروميتش، إذ لعب معه 77 مباراة، وسجل 20 هدفًا، وصنع 26 هدفًا آخر.

ويجيد البرازيلي ماتيوس بيريرا اللعب كلاعب وسط مهاجم وجناح أيمن، وسبق له تمثيل ناديي سبورتينج لشبونة البرتغالي، ونورنبرج الألماني.

وكان التعاقد مع بيريرا ليكون بديلًا لجيوفينكو، الذي طلب الرحيل بسبب ظروفه العائلية التي أجبرته على طلب المغادرة بعدما قضى 3 مواسم ونصف موسم مع الزعيم“.

ويضم الهلال بين صفوفه 7 لاعبين أجانب، هم: الكوري الجنوبي يانغ هيون سوو، والبيروفي آندري كاريلو، والكولومبي غوستافو كويلار، والأرجنتيني لوسيانو فيتو، والإيطالي سيباستيان جيوفينكو، والفرنسي بافيتيمبي غوميز، والمالي موسى ماريغا.

ويمنح اتحاد كرة القدم السعودي أندية دوري المحترفين حق قيد 7 لاعبين أجانب على قوائمهم المحلية سنويًا، فيما يقتصر العدد في الاتحاد الآسيوي على 4 لاعبين.