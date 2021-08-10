الأمير محمد بن سلمان يلتقي طارق حامدي بعد فوزه بفضية الكاراتيه في أولمبياد طوكيو

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، باللاعب طارق حامدي الحائز على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020.

ووفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، اليوم الثلاثاء، فقد ”عبَّر ولي العهد خلال اللقاء عن تهنئته لطارق حامدي على فضية الألعاب الأولمبية في طوكيو، وما قدمه من مستويات مميزة في لعبة الكاراتيه“.

وأعرب ”حامدي“ عن سعادته بلقاء ولي العهد السعودي، ودعمه لكل الرياضيين بشكل عام، والمهتمين بلعبة الكاراتيه بصفة خاصة، مما يحفزهم لتقديم أفضل المستويات في المشاركات الدولية.

وكان ”حامدي“ قد خسر مباراة الميدالية الذهبية أمام نظيره الإيراني سجاد كنغ زادة، السبت الماضي، بعد تعرضه لعقوبة نتيجة ضربة على الجزء العلوي من جسد اللاعب الإيراني طرحته أرضًا.

وكان رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، أعلن تكريم طارق حامدي.

وقال وزير الرياضة، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع ”تويتر“: ”لأنه البطل في عيوننا جميعًا سيتم تكريم بطلنا الأولمبي طارق حامدي بجائزة الميدالية الذهبية وقدرها (5 ملايين ريال) نظير تميزه وإبداعه، وتمثيله المشرف للوطن أمام نجوم العالم في #طوكيو 2020. تستاهل يا بطل، والمستقبل أمامك بإذن الله“.