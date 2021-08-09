فشل صفقة انتقال الحسن نداو إلى الأهلي السعودي

أفادت وسائل إعلام تركية بفشل صفقة انتقال اللاعب السنغالي لحسن نداو إلى النادي الأهلي السعودي.

ووفقا لصحيفة ”A Spor“ التركية، فإن لحسن نداو لن ينتقل إلى الأهلي وسيعود إلى ناديه السابق كاراجومروك.

وكان الأهلي قد أعلن في الأول من الشهر الحالي تعاقده مع الحسن نداو بعقد يمتد لثلاث سنوات.

وقال موقع ”milliyet“ إنه كان من المقرر أن يدفع الأهلي جزءا من قيمة الصفقة، لكن هذا لم يتم وبالتالي عاد اللاعب لناديه كاراجومروك.

ونقل الموقع عن سليمان هورما رئيس كاراجومروك بأنه سعيد بعودة اللاعب، وقال: ”لن أبيعه حتى لو عرضوا 5 ملايين يورو“.

ولم يصدر أي تعليق من النادي الأهلي.