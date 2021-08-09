الشباب يتفق مع هتان باهبري على عقد يمتد لثلاث سنوات

أفادت تقارير صحفية سعودية باقتراب هتان باهبري لاعب نادي الهلال من الانتقال إلى الشباب.

وقالت صحيفة ”الجزيرة“ عبر موقع ”تويتر“: ”إدارة الشباب اتفقت مع هتان باهبري لتمثيل الفريق لثلاث سنوات بعد دخوله الفترة الحرة من عقده، ولم تتفاوض حتى الآن مع الهلال لشراء الأشهر الستة الأخيرة من عقد اللاعب“.

ودخل باهبري، البالغ من العمر 29 عاما، الفترة الحرة من عقده مع الهلال، التي تسمح له بالتفاوض مع أي نادٍ دون موافقة الزعيم.

وكانت صحيفة ”عكاظ“ قد قالت إنه من المنتظر أن يوقع باهبري عقد انتقاله للشباب لمدة موسمين.

ورفض باهبري تجديد عقده مع الهلال، علما أنه ينتهي في فبراير 2022 بسبب قلة الاعتماد عليه.

وانتقل هتان باهبري للهلال من الشباب في يناير 2019.

وشارك باهبري في 50 مباراة مع الهلال، معظمها كاحتياطي، وسجل خمسة أهداف وصنع مثلها.

ومن المقرر أن ينطلق الدوري السعودي للمحترفين للموسم الجديد يوم 11 أغسطس بمواجهة الاتحاد ومضيفه الفيحاء.

ويستهل الهلال حملة الدفاع عن لقبه يوم السبت 14 أغسطس بمواجهة الطائي، في حين يلعب الشباب، الذي احتل المركز الثاني الموسم الماضي، مع أبها يوم 12 أغسطس.