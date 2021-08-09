سبورت ميدياست: لوكاكو يجري الفحص الطبي قبل التوقيع لتشيلسي

أكدت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الإثنين، أن المهاجم البلجيكي لوكاكو سيجري الفحص الطبي، اليوم الإثنين، تمهيدا لانتقاله إلى تشيلسي الإنجليزي.

وقالت شبكة ”سبورت ميدياست“، إن لوكاكو سيجري الفحص الطبي في عيادة كولومبوس في مدينة ميلانو، قبل توقيع عقد العودة إلى ستامفورد بريدج.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية قد كشفت أن لوكاكو، البالغ من العمر 28 عاما، سيعود إلى تشيلسي في صفقة تبلغ قيمتها 115 مليون يورو.

وانتقل لوكاكو من مانشستر يونايتد لإنتر ميلان صيف 2019 مقابل 74 مليون يورو.

وكان موقع ”توتو ميركاتو“ قد ذكر قبل أيام أن تشيلسي يريد تسريع عملية التعاقد مع لوكاكو، لرغبة البلوز في إتاحة الفرصة للمدرب الألماني توماس توخيل بالاعتماد على المهاجم البلجيكي في مباراة كأس السوبر الأوروبي.

ومن المقرر أن يلعب تشيلسي مع فياريال، يوم الأربعاء 11 أغسطس.

وقبل أشهر سئل لوكاكو عن تشيلسي وقال: ”لا أملك شيئا سوى الحب، منحوني فرصة للحضور للدوري الإنجليزي الممتاز كطفل“.

وأضاف: ”لا يمكنك الحصول على كل شيء في الحياة، وأنا ممتن بذلك، وسعيد لأن التجربة أوصلتني إلى ما أنا عليه اليوم“.

⚽️🥅 لوكاكو يحسن استغلال هفوة دفاعية تقديرية من سيمينوف ليفتتح التسجيل#يورو2020 | #بلجيكا_روسيا pic.twitter.com/3iey1cIlkN — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 12, 2021

ونجح تشيلسي في التعاقد مع لوكاكو صيف 2011، قادما من آندرلخت البلجيكي مقابل 15 مليون يورو، وشارك في 15 مباراة مع البلوز، قدم فيها تمريرة حاسمة واحدة، ولم يسجل أي هدف.

ومن تشيلسي انتقل لوكاكو بنظام الإعارة إلى ويستهام وإيفرتون، قبل أن ينتقل إلى الأخير بنظام الانتقال الدائم، صيف 2014، مقابل 35 مليون يورو، ومنه إلى مانشستر يونايتد.

وسجل لوكاكو مع إيفرتون 87 هدفا، وصنع 29 في 166 مباراة، وانضم لمانشستر يونايتد مقابل 84 مليون يورو.

وسجل لوكاكو 64 هدفا، وصنع 16 خلال 95 مباراة مع إنتر ميلان، وقاده إلى المباراة النهائية للدوري الأوروبي في الموسم الأول، والتتويج بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

وسيكون رحيل لوكاكو عن إنتر ميلان ضربة جديدة للفريق بعد رحيل المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

ووجه عدد من جماهير إنتر ميلان انتقادات لإدارة النادي، خلال مواجهة بارما الودية، أمس الأحد، وبحسب موقع ”فوتبول إيطاليا“ فقد وجهت الجماهير نقدا شديدا وهتافات عدائية ضد مالكي الفريق؛ بسبب بيع لوكاكو، حيث لوحوا لهم بالأموال.