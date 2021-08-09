تقرير: هتان باهبري نجم الهلال ينتقل إلى نادي الشباب

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الشباب أنهت اتفاقها مع لاعب الهلال هتان باهبري، لضمه لصفوف ”الليوث“ خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ودخل باهبري الفترة الحرة من عقده مع الهلال، التي تسمح له بالتفاوض مع أي ناد دون الحصول على موافقة ناديه، الأمر الذي يسهل من عملية المفاوضات معه.

وارتبط اسم هتان بالانتقال إلى صفوف الشباب أو الأهلي خلال الفترة المقبلة، حيث أكدت تقارير أن إدارة الراقي قدمت عرضا رسميا لوكيل أعماله.

فيما أوضحت صحيفة ”عكاظ“ أنه ”من المنتظر أن يوقع باهبري عقد انتقاله إلى الشباب لمدة موسمين“.

وكان هتان باهبري رفض تجديد عقده مع نادي الهلال الذي ينتهي في فبراير 2022، مؤخرا لمدة 3 سنوات مقابل 3 ملايين ريال سعودي في السنة الواحدة، بسبب رغبته في الرحيل عن الزعيم، بسبب قلة المشاركة خلال الموسم الماضي.

وانضم هتان لصفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية عام 2019، قادما من الشباب، حيث وقع على عقد يمتد إلى يونيو 2022.

ولم يتمكن باهبري خلال الموسمين الماضيين، من تثبيت أقدامه في تشكيلة الهلال الأساسية، حيث شارك في 50 مباراة، معظمها كاحتياطي، وسجل خمسة أهداف وصنع مثلها.

ولعب باهبري 12 مباراة في الدوري السعودي الموسم الماضي، اكتفى خلالها بصناعة هدف واحد، لكنه قدم أداء أفضل في دوري أبطال آسيا، إذ سجل هدفين، وصنع هدفا خلال ست مباريات.

وتنطلق منافسات الموسم الجديد من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم 11 من الشهر الجاري، حيث ينطلق الموسم بمواجهة تجمع الاتحاد ومضيفه الفيحاء.