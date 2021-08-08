شروط الحضور الجماهيري في المسابقات السعودية‎

كشفت وزارة الرياضة بالمملكة العربية السعودية عن شروط الحضور الجماهيري والبروتوكول الخاص بدخول الجماهير إلى الملاعب والمنشآت الرياضية خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022.

وأجرت وزارة الرياضة عددًا من التحديثات والتعديلات على البروتوكول الخاص بآلية الحضور الجماهيري للملاعب، حيث سيكون الحضور للمنافسات الرياضية المختلفة مقتصرًا فقط على الجماهير الرياضية فوق 12 عامًا.

وأصدرت وزارة الرياضة السعودية بيانًا رسميًا قالت فيه: “بناء على التحديثات الصادرة من الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا، فقد تقرر رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري لمنافسات الموسم الجديد بنسبة لا تزيد عن 60 % من سعة المدرجات بدلًا من 40 %“.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن من حصلوا على جرعتين من لقاح كورونا المعتمد من وزارة الصحة في السعودية، وفقًا لما يظهر في حالة المشجع في تطبيق توكلنا يحق لهم الحضور أيضًا.

وتابعت: “كما تود الوزارة التأكيد على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية المهمة، كالتباعد ولبس الكمامات، وأثناء الدخول والخروج وغيرها من التعليمات الواجب الالتزام بها، على أن تقوم الجهات المعنية بمتابعة تطبيق ذلك، واتخاذ اللازم في حال تم رصد أي مخالفات وذلك حفاظًا على سلامة الجميع”.

#وزارة_الرياضة تُصدر البروتوكول الخاص بدخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية للموسم الرياضي الجديد 2021 – 2022 📄 حضور آمن وتشجيع ممتع 🏟https://t.co/j5BtpMaX9z pic.twitter.com/0Cv4gEaRWD — وزارة الرياضة (@gsaksa) August 8, 2021

يذكر أن لجنة المسابقات التابعة لرابطة دوري المحترفين السعودي أعلنت في وقت سابق مواعيد مباريات الدور الأول للموسم المقبل 2021/2022.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة الأولى من الدوري بمواجهة الاتحاد مع الفيحاء، يوم الأربعاء 11 أغسطس المقبل.

وفي مباريات الجولة الأولى يلعب الهلال حامل اللقب في الموسمين الماضيين مع الطائي الصاعد حديثا، ويلعب الشباب وصيف الموسم الماضي مع أبها، والنصر مع ضمك، والأهلي مع الفيصلي.

في حين يلعب الفتح مع الرائد، والتعاون مع الحزم، والاتفاق مع الباطن.

وفي أولى مباريات القمة يلعب النصر مع الاتحاد يوم السبت 18 سبتمبر، في الجولة الخامسة، على ملعب مرسول بارك، في حين يلعب الهلال مع الشباب، يوم الخميس 23 سبتمبر، على استاد الملك فهد الدولي في الجولة السادسة.

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد مع الأهلي، يوم الجمعة 1 أكتوبر، في الجولة السابعة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتقرر أن تقام مباراة الهلال ومنافسه النصر يوم الأحد 17 أكتوبر، في الجولة الثامنة، بينما يلعب الاتحاد مع الشباب يوم الجمعة، 22 أكتوبر في الجولة التاسعة.

ووفقا للجدول يلعب الهلال مع الأهلي، يوم الجمعة 29 أكتوبر، في الجولة العاشرة، على أن يلعب الشباب مع النصر، يوم الجمعة 5 نوفمبر، في الجولة الحادية عشرة. ويصطدم الهلال مع الاتحاد يوم الأحد 21 نوفمبر، في قمة الجولة الـ12.