العراقي حكيم شاكر مديرا فنيا لنادي الفيصلي الأردني

أعلن النادي الفيصلي الأردني تعيين المدرب العراقي حكيم شاكر مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بعد موافقة الإدارة على قبول اعتذار الجهاز الفني بقيادة حسام السيد عن مواصلة قيادة الفريق.

وتم الاتفاق مع المدير الفني العراقي والذي سيصل إلى عمان مساء يوم الثلاثاء لتولي قيادة الفريق.

وأصدر النادي الفيصلي بيانًا قال فيه: “ وافق مجلس إدارة النادي على قبول اعتذار الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام السيد عن مواصلة قيادة الفريق، وتم الاتفاق مع المدير الفني العراقي حكيم شاكر والذي سيصل إلى عمان مساء يوم الثلاثاء لتولي قيادة الفريق“.

|| حكيم شاكر مديراً فنياً بعد قبول إعتذار السيد || وافق مجلس إدارة النادي على قبول اعتذار الجهاز الفني بقيادة الكابتن #حسام_السيد عن مواصلة قيادة الفريق ، وتم الاتفاق مع المدير الفني العراقي #حكيم_شاكر والذي سيصل إلى عمان مساء يوم الثلاثاء لتولي قيادة الفريق .#الفيصلي 🦅 pic.twitter.com/ZqyHzlFHHe — الفيصلي الأردني (@ALFAISALYSCJO) August 8, 2021

من هو حكيم شاكر

حكيم شاكر العزاوي، مواليد الأول من يناير 1960 بالعاصمة العراقية بغداد، يعتبر هو المدرب التاريخي للمنتخبات الوطنية العراقية بمختلف فئاتها العمرية، بل وكثير من الأندية العراقية والعربية، بعد أن حقق إنجازات عديدة للكرة العراقية.

شاكر المدرب العراقي الأول والوحيد الذي قاد ثلاثة منتخبات وطنية عراقية في نفس الوقت، (المنتخب الوطني الأول والمنتخب الأوليمبي وكذلك منتخب الشباب تحت 20 سنة) فى عام 2012/2013.

كما حصل شاكر على جميع الشهادات العليا وكذلك الأكاديمية في عالم التدريب.

تولى حكيم شاكر القيادة الفنية لنادي الجيش الذي حقق معه بطولة كأس العراق موسم 1994/1995 ووصيف بطولة الدوري، كما تولى القيادة الفنية لنادي القوة الجوية وحقق معه بطولة القدس الدولية عام 1999، وفي عام 2006 تولى المهمة الفنية لنادي أرارات وحصل معه على كأس كردستان، كما تولى قيادة العديد من الأندية مثل سامراء ثم صلاح الدين ثم الاستقلال ثم الدفاع الجوي ثم الشرطة ثم الطلبة ثم الزوراء.

وعن مسيرته التدريبية مع المنتخبات العراقية بدأت عام 2011 حيث تم تعيين حكيم شاكر مدرباً للمنتخب العراقي تحت 20 سنة، ونجح في التأهل لنهائيات كأس العالم تحت 20 سنة في تركيا، وقاد العراق إلى التأهل إلى نهائيات بطولة آسيا تحت 19 سنة لكرة القدم.

وفي عام 2012 تم تعيين حكيم شاكر مدرباً للمنتخب العراقي الأولمبي وقاد الفريق وقتها للتأهل إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة.

حقق حكيم شاكر مركز الوصيف بكأس الأمم الأسيوية للشباب 2011/2012، والمركز الرابع ببطولة العالم للشباب عام 2013 في تركيا، وحقق بطولة آسيا الأوليمبية دون 23 عاما في مسقط 2013/2014.

ومع المنتخب الأول حقق وصيف بطولة غرب آسيا في الكويت عام 2013، ووصيف بطولة الخليج ”21“ في البحرين 2012/2013، وثالث دورة الألعاب الآسيوية في كوريا الجنوبية عام 2014، وثاني مجموعة التصفيات المؤهلة لبطولة آسيا عام 2015.