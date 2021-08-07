نادي الهلال السعودي يعلن رسميا ضم خليفة الدوسري

أعلن نادي الهلال السعودي تعاقده مع خليفة الدوسري، قادماً من صفوف القادسية.

ونشر النادي فيديو يظهر ارتداء اللاعب قميص ”الزعيم“.

وقال الدوسري في رسالته ”أهلًا بجمهور الهلال.. أنا هلالي من اليوم وحتى 2026.. يحيا الهلال“.

ويعد الدوسري، البالغ 22 عاماً، من اللاعبين الواعدين في خط الدفاع بمسابقة الدوري السعودي، ونجح في التألق رفقة منتخب السعودية تحت 20 و23 عاماً.

وكان خليفة الدوسري ضمن خيارات المدرب سعد الشهري مع منتخب السعودية الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.

ويحتاج الهلال لعنصر جديد في خط دفاعه، مع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو وعلي البليهي؛ من أجل الاستعداد للموسم المقبل، الذي سيشهد منافسة قوية للزعيم في بطولتي الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا.

لعب الدوسري مع القادسية 27 مباراة في الموسم الماضي من الدوري السعودي، 22 منها أساسيًا، وقد سجل خلالها هدفًا واحدًا ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.

قام صاحب الـ22 عامًا بـ43 تدخلا دفاعيا بنسبة نجاح وصلت إلى 67%، وقد شتت الكرة 58 مرة، وقطع هجمات المنافسين 27 مرة، وتصدى للتسديدات قبل أن تصل مرمى فريقه 10 مرات.

اللاعب يُجيد اللعب في قلب الدفاع ويبلغ طوله 1.77 سم.

ووقع الهلال مؤخرا مع البرازيلي ماتيوس بيريرا عقداً يمتد حتى خمس سنوات قادمة.

وكان الهلال قد حسم التعاقد مع صفقتين صيفيتين، حيث وقعت الإدارة مع حمد اليامي ظهير أيمن القادسية، ثم التوقيع مع المهاجم المالي موسى ماريغا قادماً من بورتو البرتغالي.

وتوج نادي الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020-2021، حيث نجح في حسم لقب الدوري السعودي في الجولة الـ29، في حين أنهى الموسم بوصوله إلى النقطة 61 في صدارة الترتيب، ليتوج بالبطولة للمرة الثانية على التوالي، والمرة الـ17 في تاريخه.