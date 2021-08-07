نادي النصر السعودي يعلن رسميا ضم محمد قاسم

أعلن نادي النصر السعودي تعاقده رسميا مع محمد قاسم، قادما من الفيصلي، وذلك لتدعيم صفوف ”العالمي“ خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال النصر عبر حسابه الرسمي، على تويتر: ”من ساحة ملعبنا مرسول بارك، قاسم نصراوي“.

وأضاف البيان: ”وقعت إدارة نادي النصر رسميًا مع اللاعب محمد قاسم في صفقة انتقالٍ حرّ، وبعقد يمتد لمدة 3 سنوات“.

وقضى قاسم، البالغ 26 عاما، موسمين في النادي الفيصلي، الذي جاء إليه في أغسطس 2019 قادما من الاتحاد، وفي موسمه الأول ظهر مع الفريق في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في 23 مباراة وسجل هدفا وحيدا وفي الموسم الماضي لعب 27 مباراة وله تمريرة حاسمة، كما تلقى في الموسمين 10 بطاقات صفراء مناصفة في كل موسم.

وكان قاسم ضمن الفريق الذي توج مع فريق الفيصلي بكأس خادم الحرمين الشريفين في النسخة الماضية لأول مرة في تاريخ النادي.

وسبق أن دافع الظهير الأيسر عن ألوان أندية الاتحاد والفيحاء ”معارا“، كما مثل المنتخب السعودي.

وكان البرازيلي مانو مينيزيس مدرب النصر، قد طالب بالتعاقد مع لاعب في خانة الظهير الأيسر عقب إعارة الكوري الجنوبي جين سو كيم إلى ناديه السابق تشونبوك.

وكان العالمي نجح في ضم المدافع الأرجنتيني فونيس موري والمدافع محمد آل فتيل بالإضافة للمهاجمين الكاميروني فينسينت أبو بكر والبرازيلي تاليسكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.