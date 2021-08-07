مهند عسيري يعلن رسميا اعتزاله كرة القدم

أعلن مهند عسيري، نجم الأهلي السعودي السابق والمنضم حديثا للشباب، اعتزاله رسميا عالم كرة القدم، حيث لم يوضح السبب وراء اتخاذه هذه الخطوة بعد أيام فقط من انضمامه للشباب.

وكان عسيري انضم لصفوف الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده مع ”الراقي“.

وكتب عسيري عبر حسابه على تطبيق ”سناب شات“: ”أعلن اعتزالي كرة القدم وشكرا لكل من دعمني وساندني طوال مسيرتي الرياضية“.

وكانت صحيفة “الجزيرة” قالت إن عسيري أبلغ إدارة الشباب، برئاسة خالد البلطان، رغبته في اعتزال كرة القدم نهائيًا، حيث لا يرغب اللاعب في استكمال مسيرته بكرة القدم، لأسباب غير معلومة حتى الآن.

بينما أوضحت تقارير أخرى أن الأمر يعود لأسباب عائلية.

وغاب مهند عسيري عن المشاركة مع الأهلي في موسم 2020/ 2021، حيث لم يلعب سوى 67 دقيقة فقط في جميع البطولات.

وجاءت بداية عسيري مع فريق الوحدة عام 2008، وارتدى قميصه على مدار 4 سنوات، حيث بقي معه حتى الانتقال إلى الشباب في 2012.

مع الشباب، توج مهند عسيري بأول بطولة في مشواره الكروي، والتي كانت كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2014.

وشهدت فترة تمثيل عسيري للأهلي من 2014 إلى 2021 تتويجه بعدد كبير من البطولات، أبرزها كأس ولي العهد 2015، وثلاثية الدوري وكأس الملك وكأس السوبر في 2016.

ومثل عسيري منتخب السعودية في 19 لقاء دوليا على مدار مسيرته بين عامي 2010 و2018، سجل خلالها 4 أهداف، منها 3 في مباريات ودية جاءت في شباك أوزبكستان مرتين في الفوز 4-0 عام 2010، وهدف في الفوز 3-0 على مولدوفا، بجانب هدف في الفوز 4-0 على اليمن في كأس الخليج 2010.

وشارك مع منتخب بلاده في كأس العالم 2018 في روسيا، حيث شارك في مباراتي الافتتاح ضد روسيا ولقاء مصر في ختام المجموعات، الذي كان آخر لقاء في مسيرته الدولية.