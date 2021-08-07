الحكم التركي يدافع عن نفسه بعد قراره ضد طارق حامدي في نهائي الكاراتيه بأولمبياد طوكيو

شنت الجماهير السعودية، هجوما غاضبا ضد الحكم التركي أوغور كوباس، الذي أدار المباراة النهائية لمنافسات الكاراتيه رجال وزن 75 كغم، في منافسات أولمبياد طوكيو، متهمين إياه بأنه حرم لاعب المنتخب السعودي طارق حامدي، من التتويج بالميدالية بالذهبية.

وفقد السعودي طارق فرصة تاريخية لحصد الميدالية الذهبية، بعد خسارته في المباراة النهائية من منافسات الكاراتيه لحساب منافسه الإيراني سجاد كنج زادة، بقرار تحكيمي.

وكان طارق يتقدم بنتيجة (4-1) ويتفوق على منافسه قبل دقيقتين من نهاية اللقاء، إلا أنه ارتكب خطأ فنيا ونال إنذارا من الدرجة الرابعة، بسبب ”اللعب العنيف“ وفقا لقرار الحكم، ليخسر اللقاء ويكتفي بالميدالية الفضية.

وقامت الجماهير السعودية بانتقاد التركي بشكل كبير عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين ما حدث بأنه ”أكبر سرقة في الأولمبياد“.

وقام الحكم بدوره بالرد عبر حسابه على ”تويتر“، قائلا: ”بعد أن خرجت من المباراة النهائية، لم أتلق الكثير من التعليقات في حياتي كما تلقيت اليوم، سأغلق حساباتي في وسائل التواصل، أنا الحكم الأوسط، وملزم بتطبيق القواعد، ونتيجة لذلك قرر طبيبان و5 حكام، لقد اتبعت قرار الأغلبية“.

وقال اللاعب الإيراني زاده في تصريحات إعلامية بعد تحقیقه الميدالیة الذهبیة: ”کنت أعلم أنني أمام ممثل السعودیة متأخرا بالنقاط وكنت أحاول الفوز، لكنني لا أتذكر الضربة ولا أتذكر شیئا على الإطلاق، ثم بعد ذلك استعدت وعيي أمام الأطباء الذين أخبروني أنني فزت بالميدالية الذهبية“.

من جانبه، قال عماد المالكي، قائد المنتخب السعودي للكاراتيه، عبر تويتر: ”لكثرة الأسئلة، قوة الضربة يحددها الدكتور والحكام، ولأن الإيراني يعرف بأنها فرصته الوحيدة قرر عدم النهوض وترك الأمر للحكام، وهذا ما حدث“.

وتابع: ”في وجهة نظري من الشاشة، لا أرى أنها تستحق طرد طارق، أرى أن الذهب سلب منا“.

من جانبه، قرر وزير الرياضة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تكريم لاعب الكاراتيه طارق حامدي، بمكافأة الميدالية الذهبية، ومنحه مكافأة قدرها 5 ملايين ريال، بعد إنجازه، يوم السبت، بحصوله على الميدالية الأولى للسعودية خلال دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث حصد فضية منافسات الكاراتيه رجال وزن 75 كغم ”كومتيه“.

وقال وزير الرياضة عبر ”تويتر“: ”لأنه البطل في عيوننا جميعا، سيتم تكريم بطلنا الأولمبي طارق حامدي بجائزة الميدالية الذهبية وقدرها (5 ملايين ريال) نظير تميزه وإبداعه وتمثيله المشرف للوطن أمام نجوم العالم“.

لماذا خسر طارق حامدي أمام منافسه الإيراني بقرار الحكم؟ https://t.co/cIHEqG4Yxz pic.twitter.com/0NbgmoeU0q — إرم سبورت (@EremSports) August 7, 2021

كما نشر الحساب الرسمي للجنة الأولمبية السعودية، صورة للفيصل وهو يقبل رأس حامدي، بعد تتويجه بالفضية، في بادرة لاقت استحسان الوسط الرياضي السعودي.

وهذه ثاني فضية للسعودية في تاريخها بعد العداء هادي صوعان في سباق 400 م حواجز في ألعاب سيدني 2000.